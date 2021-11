Politica



Ponte sul Serchio, Fantozzi-Martinelli (FdI): "Visti gli annunci, speriamo che a gennaio parta il cantiere"

giovedì, 25 novembre 2021, 13:02

"Siamo abituati agli annunci di fine anno del Pd, speriamo che a gennaio si apra davvero il cantiere per il Ponte sul Serchio". Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.



"Si tratta di un'opera attesa dal 2014, speriamo che questa sia veramente la volta buona per vederne la luce dato che è strategicamente importante per l'Asse suburbano e per snellire il flusso sull'altro ponte di Lucca, oltre ovviamente per una questione di sicurezza. Speriamo che questo ennesimo crono-programma non faccia la stessa fine di quello annunciato da Baccelli nel 2014, quando era presidente della provincia di Lucca, e aveva previsto l'inizio dei lavori per il maggio 2015 –ricordano Fantozzi e Martinelli- Abbiamo assistito ad anni di inutili annunci e accordi firmati, attendiamo l'inizio dei lavori, e non solo la posa della prima pietra, per avere certezze. Per rimanere in tema di annunci e visto che è un tema caldo di questi giorni, riecheggia, purtroppo, nelle orecchie l'annuncio del presidente della Provincia Menesini che nel 2019 promise che i lavori all'Istituto Paladini sarebbero terminati nel 2021, e invece gli studenti sono da quasi tre anni nei container".