Politica



Rsa comunali, Fantozzi-Martinelli (FdI): "Necessario aprire un confronto con amministrazione e regione"

venerdì, 12 novembre 2021, 14:41

In vista della scadenza dell'attuale concessione relativa alla gestione delle Rsa, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale, Marco Martinelli, dopo i sopralluoghi dei mesi scorsi presso le strutture con gli addetti ai lavori, questa mattina hanno fatto il punto della situazione con alcuni familiari che hanno i propri cari ospiti delle Rsa comunali. Un incontro, presso la Pasticceria Tiffany di Lucca, nell'ambito della campagna "Ascolto Annoto Agisco – Un anno di bilancio, quattro anni per il rilancio" lanciata nei giorni scorsi dal consigliere Fantozzi, che lo porterà, con incontri e sopralluoghi, nei vari comuni della provincia di Lucca.

"Riteniamo necessario aprire un serio confronto con l'amministrazione comunale di Lucca e,soprattutto, con la Regione Toscana affinché modifichi gli attuali parametri previsti in merito ai requisiti per il funzionamento delle strutture residenziali e specificatamente il monte ore annuo per il personale soggetto a parametro: infermieri, addetti all'assistenza, fisioterapisti, animatori -hanno sottolineato Fantozzi e Martinelli- I governi di Sinistra della Toscana e di Lucca stanno portando avanti una politica che non mette al centro la persona. Gli aspetti economici hanno avuto un peso dominante sugli aspetti qualitativi del progetto con un drastico abbassamento dei livelli di assistenza per gli ospiti delle varie strutture".

"Abbiamo preso l'impegno di seguire direttamente la delicata questione. Riteniamo necessario un allungamento dei tempi della concessione ed impostare la concessione non solo sui servizi ma anche sugli interventi edilizi. Le strutture, infatti, presentano evidenti criticità strutturali" spiegano i due esponenti del partito di Giorgia Meloni.