(S)Forza Italia chiede unità di intenti: Mallegni sconfessa Scannerini e Lotti

martedì, 23 novembre 2021, 02:04

di aldo grandi

Ci mancava anche il senatore Mallegni emulo di Silvio Berlusconi, a dettare legge all'interno della coalizione di centrodestra la cui ennesima riunione si è tenuta questa sera, pare, nella ex sede di CasaPound in via Michele Rosi. Ormai la candidatura a sindaco è diventata, per le forze politiche di opposizione una sorta di novella di Buchettino, di quelle novelle che, una volta, quando il mondo viaggiava meno veloce, ma senz'altro con maggiore buonsenso, si raccontavano in Toscana davanti al focolare. Questa sera si sono ritrovati ancora una volta loro, i principi dell'apocalisse, da Mallegni a Riccardo Zucconi, dagli esponenti della Lega a quelli delle liste civiche fino a Lucca 2032 in nome e per conto della quale gli intervenuti sono stati, addirittura, tre. Ovviamente mancava Mario Pardini, il quale era alle prese con la sua margherita senza avere ancora deciso cosa fare da grande.

Dicevamo di Mallegni, rappresentante di un partito all'interno del quale viaggiano elemtni del tipo di Brunetta, che vorrebbe rinchiudere tutti i non vaccinati in chissà quale campo di contenimento. Lo abbiamo ascoltato tempo fa in un suo intervento ad un convegno e, lo confessiamo, se ce lo fossimo trovato davanti, ci saremmo abbassati un po' per prenderlo a schiaffi, come si dice a Roma, a due a due fino a quando non diventano dispari, ossia mai. Una pochezza umana ancor più che politica e intellettuale, da far paura. E noi, quindi, noi che non amiamo il centrosinistra, dovremmo accettare che un Mallegni qualsiasi venga a fissare e dettare le regole del gioco? In rappresentanza di un partito il cui presidente Silvio Berlusconi dovrebbe essere il candidato al Quirinale? Ma fateci il piacere.

Dateci non uno, ma dieci, cento, mille e un milione di Marcello Pera alla carica di presidente della Repubblica. Ma torniamo alla riunione fiume di questa sera-notte nel corso della quale lo stesso Mallegni ha castigato e sconfessato i suoi pretoriani capannorotti che, l'ultima volta e in sua assenza, si erano azzardati a fare dei nomi e dei cognomi. Bene, Mallegni avrebbe detto che s(Forza) Italia non fa alcun nome e non ha alcuna pregiudiziale, ma che una volta scelto il candidato tutti devono impegnarsi a sostenerlo senza, è sottinteso, sabotaggi o quinte colonne. Un ragionamento giusto, a patto che favorisca chi si vuole candidare, altrimenti sarà dura vedere rinunciare alle proprie aspirazioni. A meno che... non vengano promessi chissà quali cadreghini. Ma attenzione, già l'ultima volta, al ballottaggio, il centrodestra discuteva, come se avesse già vinto, di incarichi e prebende e abbiamo visto tutti come è andata a finire.

A noi sembra che si stia giocando una partita nella quale nessuno vuole scoprire in anticipo le proprie carte e in cui ognuno si fida di sé, ma non si fida degli altri. Dicono che oggi, 23 novembre, ci sarà, forse a Grosseto, una nuova riunione dei partiti di centrodestra per affrontare il nodo delle candidature alle prossime elezioni regionali in Toscana. E si parlerà anche di Lucca.

In tutto ciò non comprendiamo cosa voglia fare l'amico e collega Remo Santini. A nostro avviso, per l'impegno profuso in questi lunghi anni in consiglio comunale, per la passione e lo spirito indomito di rivalsa, meriterebbe senza dubbio una chance, ma al suo posto noi non ne faremmo niente perché, nella vita non si può essere due cose insieme: o si fa politica o si fa giornalismo. Vale per la sinistra, ma anche per la destra. Inoltre, quando si sceglie si deve essere disposti a rinunciare a qualcosa: santini è pronto a un sacrificio in un senso o nell'altro?

Di Pardini abbiamo già speso, fossimo stati in lui, avremmo già rotto gli indugi da un pezzo fregandocene dei partiti perché, come diceva il nostro vecchio maestro di giornalismo Fidia Gambetti, in provincia, dove qualcuno è veramente qualcuno e nessuno è veramente nessuno. Quindi, il fatto stesso di scendere in lizza anche da soli, gli avrebbe fatto guadagnare quell'essere qualcuno che, ci perdoni, non ha prezzo.

Di Luca Leone, persona simpatica e gioviale, abbiamo già detto: ci risulta che non avrebbe alcuna intenzione di candidarsi e farebbe non bene, benissimo. Le minestre riscaldate sono buone solo a tavola e se a cucinarle c'è gente che sa fare. Altrimenti meglio lasciar perdere. Ilaria Del Bianco, onestamente, ci sembra una sorta di don Abbondio, un vaso di coccio in mezzo a tanti vasi di ferro. Bravissima persona, ma improponibile sotto il profilo politico se si vuole contrastare una corazzata verniciata di rosso.

C'è chi annuncia, anche a noi, un fantomatico asso nella manica che verrebbe estratto al momento opportuno e di cui ancora nessuno conosce l'identità, ma che sarebbe in grado di mettere d'accordo tutti senza esitazioni né perplessità. Facciamo fatica a individuarlo, ma se c'è, che esca fuori.

A proposito: non so se vi siete accorti di Andrea Colombini. Ovunque va raccoglie simpatie e consensi e, sul Covid, la pensiamo esattamente come lui visto che il 25 aprile 2020 in pieno lockdown eravamo in piazza del Giglio insieme a manifestare contro la devastazione del tessuto economico e sociale che questa classe indigesta ha saputo imporre. Eppure a Lucca nessuno ne parla, nessuno azzarda un tentativo di aggancio in vista delle elezioni.

Sembra che tutti si vergognino, nel centrodestra, a prenderci un caffè. Solita ipocrisia lucchese. In questo momento Colombini è il lucchese più famoso al mondo, che il palazzo dei Bradipi se lo metta in testa, ma, si sa, nessuno è profeta in patria, Puccini compreso.

Ora come ora, noi non voteremmo centrodestra e ce ne staremmo, volentieri, al mare. Per convincerci a rinunciare a una ipotetica giornata sulla spiaggia con annesso bagno e cena al tramonto, servono fatti concreti, scelte coraggiose, le palle per capirci, non i soliti discorsi da comari di cortile.