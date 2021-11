Politica



SìAmoLucca: "Blitz al campo nomadi, meglio tardi che mai"

giovedì, 11 novembre 2021, 18:14

"E' bastato agitare lo spettro della magistratura per fare in modo che il Comune, a un mese dalle nostre segnalazioni, si decidesse a intervenire al campo nomadi di via della Scogliera dopo che SìAmoLucca ha scoperto la realizzazione di un abuso edilizio". E' il commento della lista civica al blitz interforze scattato in queste ore.



"Meglio tardi che mai verrebbe da dire, ma l'azione condotta in queste ore, seppure meritoria, non basta a giustificare i ritardi - si legge in una nota - perchè alla nostra prima denuncia di inizi ottobre (quando l'immobile era ancora nella fase iniziale di costruzione) nessuno si è mosso: lassismo che ha consentito di completare la costruzione della casa abusiva, con tanto di porte e finestre. Ringraziamo le forze dell'ordine, e non siamo certo qui a gioire: piuttosto a plaudire al rispetto delle regole".