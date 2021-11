Politica



Simi e Ragghianti: “Amareggiati per l’assalto vandalico al Rugby Lucca: illuminazione e telecamere sulla via di accesso”

lunedì, 1 novembre 2021, 16:55

“L’azione vandalica compiuta ai danni della sede del Rugby Lucca è grave e particolarmente odiosa per lo sfregio inferto a una delle realtà sportive più vive e partecipate della città”.

Con queste parole gli assessori alla sicurezza Valentina Simi e allo sport Stefano Ragghianti commentano i fatti accaduti nella notte fra il 30 e il 31 ottobre.

“L’amministrazione Comunale è impegnata a dare alle società sportive che utilizzano gli impianti dell’Acquedotto una sede più confortevole e difendibile da questo tipo di azioni. Per questo – proseguono gli amministratori - abbiamo realizzato un importante progetto che utilizza la struttura del planetario, facilmente accessibile e vicino ai campi da gioco, visto che nelle aree golenali non è possibile realizzare edifici in muratura. Tale progetto sta già partecipando a un bando per l’assegnazione di fondi per la sua realizzazione. Ma intanto stiamo valutando con gli uffici come aumentare l’illuminazione di tutta la zona e l’inserimento di telecamere sulla viabilità di accesso dei campi dell’acquedotto”.