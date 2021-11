Politica



Studenti e containers, accoppiata... perdente: protesta in piazza

venerdì, 19 novembre 2021, 19:28

Questa mattina gli studenti lucchesi dell’UdS l (Unione degli studenti) si sono ritrovati in Piazzale Verdi per una manifestazione nazionale che è sfilata sulle Mura e si è conclusa davanti alla sede della Provincia in Piazza Napoleone.

In tutto il Paese la situazione è sempre più disastrosa e l’attenzione rivolta al mondo della scuola e ai ragazzi che rappresentano il futuro, non è sentita da parte loro assolutamente adeguata.

I punti che chiamavano a raccolta gli studenti di tutte le scuole erano i seguenti:

- Il diritto allo studio;

Edilizia scolastica;

Trasporti;

Benessere psicologico;

Educazione sessuale;

La scuola italiana deve far ritrovare il piacere di apprendere e avere molta più attenzione ai problemi che vengono manifestati giornalmente non solo a parole, ma con fatti concreti, perché insegnare e offrire un ambiente stimolante e piacevole è un diritto assoluto. Purtroppo questa mattina abbiamo invece sentito che le cose non sono proprio così.

Parlando delle problematiche territoriali abbiamo appreso che invece di smantellare definitivamente i container questi stanno diventando la soluzione più facile e conveniente cosicché dopo gli studenti del Liceo Paladini - Civitali anche quelli del Vallisneri a breve seguiranno i loro compagni, senza contare ancora scuole senza palestre e con strutture vecchie e fatiscenti.

Abbiamo sentito ancora chiedere trasporti sicuri e accessibili per tutti, non sovraffollati, estesi alle zone periferiche anche in orari pomeridiani e mezzi che arrivino in orario.

L’importanza del benessere psicologico dei ragazzi, molto trascurato con la pandemia dove i professori non hanno preso in considerazione tale concetto preoccupandosi più di terminare il loro programma continuando a fare verifiche come se nulla fosse e soprattutto bocciando in questi ultimi due anni come se le lezioni avessero seguito il normale andamento.

Nella piazza sono intervenuti diversi rappresentanti d’istituto e studenti che hanno chiesto anche di poter accedere con più frequenza agli sportelli psicologici, una richiesta d’aiuto che non può cadere nel silenzio. Infine un’educazione sessuale efficace che sia presente in tutte le scuole superiori.

Hanno chiuso la manifestazione i ragazzi del direttivo dell’UdS lucchese invitando tutti gli alunni a partecipare ai loro incontri.

Foto Ciprian Gheorghita