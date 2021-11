Politica



Supermercato a Nave, Fantozzi e Martinelli difendono i punti vendita di quartiere

mercoledì, 10 novembre 2021, 13:23

"L'amministrazione di Sinistra che guida Lucca sarà ricordata per aver distrutto il piccolo commercio. Sta dando il via libera all'ennesimo supermercato sulla via Sarzanese in località Nave. Anche questa apertura contribuirà negativamente alla scomparsa definitiva dei piccoli negozi rimasti, che da sempre hanno rappresentato un punto di riferimento nei quartieri. L'apertura di punti di media e grande distribuzione hanno affossato i piccoli commercianti al dettaglio". Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli, che tornano a difendere con forza e determinazione i negozi tradizionali presenti nel territorio del comune di Lucca.



"In ballo ci sono i posti di lavoro dei commercianti e dei loro collaboratori. Il sindaco Tambellini- attaccano Martinelli e Fantozzi- invece, dando il via libera all'apertura di un supermercato dopo l'altro ha messo a repentaglio le attività a conduzione familiare, già pesantemente colpite da una tassazione senza precedenti per giunta in una situazione di crisi economica generale. Invece di continuare ad insistere a favorire l'apertura di queste "cattedrali nel deserto" chiediamo che sia privilegiato un modello basato sulla valorizzazione e salvaguardia delle piccole attività che, negli anni, hanno fatto da traino all'economia del nostro territorio e che costituiscono il tessuto sociale cittadino e comunale".