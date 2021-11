Politica



Tutti a cena, 'paga' Andrea Casali purché vi decidiate a scegliere il candidato sindaco

giovedì, 4 novembre 2021, 14:06

di aldo grandi

Andrea Casali, il peacekeeper del centrodestra, le sta provando tutte e ce la sta mettendo tutta per riuscire a far quadrare il bilancio politico di una coalizione, quella di centrodestra, che è tale solo sulla carta. Così ieri sera, in un'abitazione del centro storico, si è svolta una cena alla quale hanno preso parte sia esponenti di Fratelli d'Italia e della Lega sia della società civile, ossia alcuni tra imprenditori e commercianti. Obiettivo della serata darsi una mossa perché è vero che la tartaruga può sempre recuperare, ma così è davvero troppo.

Non c'erano le liste civiche, quella di Remo Santini perché questi non poteva, quella di Mario Pardini, Lucca 2032, perché non era stata nemmeno invitata. Quanto a Forza Italia, all'ultimo omento Maurizio Marchetti ha rinunciato.

Il fatto che non fosse presente Pardini la dice lunga su quale sia la considerazione dei partiti verso il candidato. E, infatti, Andrea casali ha cercato di far capire a tutti che è giunta l'ora di mettere da parte ripicche ed esitazioni e scendere definitivamente in campo. Pardini, a suo avviso, è stato un po' bistrattato fino ad oggi e, al contrario, va assolutamente ritrovato, sia che voglia fare il candidato sia che voglia dare una mano.

Riservatezza sui nomi dei partecipanti. Alla fine nessun risultato concreto se non la consapevolezza che il tempo sta per scadere. Gli esponenti della società civile hanno bacchettato i politici presenti chiedendo più unità e concretezza oltre a velocità visto che siamo a fine anno e nessuno ha ancora deciso qualcosa. Si voleva aspettare l'esito delle elezioni, adesso, a quanto pare, la paura fa 180 invece che 90.

Tre i nominativi emersi più un quarto, quello dello stesso Andrea Casali (nella foto) che, se necessario, non si tirerebbe indietro: Mario Pardini, Luca Leone e Ilaria Del Bianco. Saranno i partiti, secondo Casali, a scegliere ed è inutile cercare di seguire un'altra via. In prima fila Luca Leone, ma anche la Del Bianco non dispiacerebbe soprattutto perché donna. Quanto a Pardini, a nostro avviso i partiti hanno già scelto di non sceglierlo. L'unico che ancora non l'ha capito è proprio lui a quanto sembra.

"Domani si cominceranno a riunire i componenti del centrodestra - dice Casali - e a fine mese si saprà chi è il candidato espressione di tutta la coalizione. Voi ci credete?" .

Noi no.