Politica



Bindocci e Uilcom sullo sciopero generale: "Da fare, senza se e senza ma"

mercoledì, 15 dicembre 2021, 21:27

Domani 16 dicembre avrà luogo lo sciopero indetto dai sindacati Cgil e Uil per protestare contro la nuova legge di bilancio voluta dall'esecutivo Draghi. Alla vigilia della protesta, incentrata su temi come fisco, pensioni, mercato del lavoro e precarietà, si esprimono anche il sindacato Uilcom e il portavoce 5stelle lucchese Massimiliano Bindocci, che spronano tutti i lavoratori a partecipare alla manifestazione.

"Lo sciopero generale indetto da UIL e CGIL contro la manovra su pensioni e fisco, è da sostenere senza dubbio - così inizia la nota firmata dal pentastellato Bindocci e dal sindacato Uilcom, relativo ai lavoratori del settore comunicazioni -. Il fatto che in passato non si sia fatto abbastanza, è un motivo in più per fare tutto il possibile oggi."

"Le nostre buste paga, le nostre spese e la vita che aumenta, parlano da sole, la riforma fiscale proposta dal governo riduce le tasse solo ai ricchi, ed agli operai, ai lavoratori dipendenti, ai pensionati, ai piccoli imprenditori, alle partite IVA dà le briciole, nonostante ci siano ampie possibilità. Aumentare lo stipendio netto al ceto medio e basso, serve anche a rilanciare i consumi e l’economia."

"Inaccettabile è anche la proposta del governo sulle pensioni, la grande occasione dei soldi dell’Europa deve essere l’occasione per poter andare in pensione prima e con più reddito - continua il comunicato -. Segnaliamo anche che forse sarà accettata la proposta fatta anche della Uilcom di rendere usurante il lavoro nella carta, ma questo non rende meno grave la scelta del governo di voler applicare la legge Fornero. Tutti siamo coinvolti perché tutti andremo in pensione, ed andare in pensione prima favorisce anche le assunzioni. Non ci sono aziende private escluse dallo sciopero, sono pochissimi i lavoratori che non possono farlo."

"Ci sono uomini che si assumono le loro responsabilità e chiedono giustizia, mentre altri vogliono prendersi i diritti usando le lotte altrui, su questi temi la scelta è e deve essere chiara e forte - conclude poi la nota, esortando tutti a partecipare alla protesta -. Nessuno si senta escluso, è chiaro che ai ricchi ed a chi guadagna più di 75.000€ annui conviene che lo sciopero fallisca Ma tu da che parte stai?"

Si ricorda inoltre che domani pullman di CGIL e Uil partiranno da Lucca per essere a Roma presenti in piazza.