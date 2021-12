Politica



Bindocci replica alle accuse: “Bianucci non ci ha capito nulla”

sabato, 4 dicembre 2021, 16:53

Dopo i recenti attacchi attacchi da parte del consigliere comunale con delega alle politiche giovanili Daniele Bianucci, del partito "Sinistra con", il pentastellato Massimiliano Bindocci risponde a tono attraverso un comunicato in cui parla di coerenza, impegno politico e consapevolezza.

"Ho letto con attenzione gli attacchi personali del sig. Bianucci nei miei confronti. Ma evidentemente difetta delle più elementari qualità del fine politico, dandomi del fascista, accusa che si commenta da sola - apre così la nota il portavoce lucchese dei 5 stelle -. Sono sempre stato contro ogni totalitarismo, le mie origini, oltre che la mia storia di operaio, sindacalista noto per l’onestà ed una cultura libertaria sono cosa che comprendo Bianucci invidi, ma con pazienza, umiltà ed applicazione potrebbe anche acquisire. A Lucca il M5S è all’opposizione con varie forze tra cui alcune di destra, ed è ovvio che abbiamo votato spesso insieme contro le iniziative dell’amministrazione."

Forte delle battaglie da lui sostenute negli anni di impegno politico e civico Bindocci risponde: "I problemi di coerenza sono tutti suoi, io ho sostenuto tutte le battaglie per l’ambiente, a partire da San Concordio e mi sono mosso contro gli alberi abbattuti inutilmente dalla amministrazione, ho avversato le cementificaziomi e ho chiesto l’acqua pubblica, mi sono mosso per la chiarezza nelle assunzioni, contro i licenziamenti dei lavoratori delle RSA per colpa di questo comune, per gli appalti non al ribasso, e per una busta paga dignitosa per i felpati sottopagati, per la partecipazione nelle scelte a partire dalla Manifattura e potrei continuare ancora."



"Bianucci era sempre con i più forti - attacca il pentastellato - dalla parte della borghesia conservatrice e radical chic, condividendo le scelte delle fondazioni bancarie dei poteri forti e della massoneria, capace di proclami solo sui diritti civili con atteggiamenti da primadonna. Addirittura è dovuto uscire dalla commissione condotto pubblico in modo mesto e nell’imbarazzo di tutto i per un evidente conflitto di interessi posto proprio da me."



"Lo scandalo su questa commissione dovrà ancora esplodere. - conclude profetico il rappresentante 5 stelle, trattando poi direttamente dell'incontro tra il consigliere comunale e gli studenti avvenuto pochi giorni fa a Villa Bottini a seguito delle proteste giovanili - In merito all’iniziativa degli studenti si è trattato di una scorrettezza con cui ha voluto scippare una iniziativa che logicamente

doveva essere pluralista per avere forse un titolo e la foto sul giornale. Ora sarà contento. Ma gli studenti avranno capito che una iniziativa che si svolge guarda caso solo l’anno prima delle elezioni è uno spot e tra l’altro come è emerso la competenza è della Provincia."