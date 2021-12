Politica



Bindocci: "Giglio, la toppa è peggio del buco"

sabato, 11 dicembre 2021, 18:19

Massimiliano Bindocci (5 Stelle) ritorna sui problemi relativi al Teatro del Giglio, dopo i recenti allagamenti avvenuti all'interno degli uffici dello storico teatro lucchese.

"La settimana scorsa chiesi informazioni per alcuni locali abbandonati presso il Teatro del Giglio, ma la risposta della gestione è stata drammaticamente imbarazzante - afferma il rappresentante pentastellato -. Era meglio il silenzio, è emersa una pessima programmazione dei lavori ed una manutenzione carente."

"Ho criticato una situazione imbarazzante degli uffici sottosopra da un anno inviando foto, ed mi si risponde non negando il fatto, ma ammettendolo e riconoscendo il disagio per il personale che ha dovuto cambiare uffici con sistemazioni provvisorie, che però durano da un anno - commenta Bindocci dopo il suo sopralluogo effettuato martedi 7 dicembre -. Sarebbero bastate delle scuse per una pessima programmazione ed una data per la ripartenza dei lavori, invece si attacca la sovrintendenza. Quei lavori sono stati programmati male e chi lo ha fatto dovrebbe pagare per il danno."

Gli ultimi lavori relativi al teatro lucchese infatti, avvenuti durante il blocco forzato dovuto alla pandemia e alle sue restrizioni, si sono concentrati sull'ammodernamento del teatro investendo principalmente su una buca nuova per l'orchestra e sulla ristrutturazione del piano del palcoscenico.

"Mi contestano poi che nelle foto inviate non si vede l’allagamento, eccoli accontentati. Invece di contestare il fatto, contestano le foto. L’acqua alta nei locali del Giglio è presumibilmente conseguenza di una manutenzione carente e di poca attenzione, ma tanto paghiamo noi. Nel frattempo ho chiesto di effettuare la visita ai magazzini del teatro, e temo che le foto aumenteranno - conclude Bindocci -. Visto che hanno comprato la 'buca' nuova, mi sorge spontaneo un consiglio dopo questi anni di 'mala gestio' sopratutto con i costi che hanno certe figure: 'fateci un tuffo nella buca!'"