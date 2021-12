Politica



Buona Destra: “Ex manifattura, ottusa chiusura alla discussione"

venerdì, 3 dicembre 2021, 20:48

Anche Buona Destra si esprime sulle recenti vendite del lotto sud dell'ex manifattura tabacchi e dell'ex guarda di finanza, edifici storici del centro lucchese, adesso in mano ad una azienda pistoiese dopo la recente asta voluta dall'amministrazione Tambellini.

"La gestione politica dell’area dell’ex manifattura tabacchi e del complesso della ex sede della guardia di finanza ed il tentativo, risultato vano, di dare vita a progetto di recupero da parte della Fondazione CRL e di COIMA che ha poi portato all’asta dei giorni scorsi, è una dimostrazione dello scollamento tra l’amministrazione cittadina e le varie associazioni di cittadini e buona parte della politica. - manifesta così il suo dissenso l'avvocato Kishore Bombaci, coordinatore della sezione toscana di Buona Destra, critico tanto delle modalità della vendita che dei suoi tempi - Non si è voluto ascoltare quelle voci che non erano contrarie al progetto, pur manifestando delle richieste di approfondimento e non si è voluto dare tempo ai tecnici di analizzare i dubbi sollevati su decisioni così importanti per la realtà cittadina."

"Questa operazione, dettata dalla necessità di imprimere una accelerata all’azione della giunta comunale in vista delle prossime elezioni amministrative, ha sicuramente arrecato un danno considerevole alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, visti i costi sostenuti finora dalla stessa per portare avanti un progetto sul quale non si è accettato il confronto, ma solleva anche altri dubbi sulla cessione in considerazione dei prezzi stracciati risultati dall’asta. La domanda che a molti sorge è 'perché?'"



Dopo questo interrogativo che rimane aperto, l'avvocato Bombaci commenta direttamente i toni della discussione politica successiva alla svendita: "Buona Destra ritiene che la politica debba essere dialogo e confronto nel rispetto delle idee e posizioni di ciascuno che abbia, come unico scopo, il bene comune. Il muro contro muro che è ormai l’unico elemento caratterizzante di questo bipolarismo agonizzante e anacronistico, spesso fatto di posizioni rigide da parte di chi amministra, non è la soluzione e non è buona politica."

"C’è quindi bisogno di un nuovo impegno - conclude Buona Destra nel suo comunicato - e riteniamo sia importante che le tutte le forze liberali e realmente riformiste si incontrino per trovare il modo di dare vita ad una nuova via che vada ad interrompere questo declino dell’azione politica, sia a livello locale che nazionale."



Leo. Ors.