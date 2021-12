Politica



Centrodestra alla resa dei conti, per chi (non) suona la campana: Pardini pronto a rinunciare alla candidatura

mercoledì, 1 dicembre 2021, 10:54

di aldo grandi

Né di lunedì né di venerdì. Dopo gli incontri fissati, prima a inizio settimana, poi alla fine, adesso il centrodestra lucchese ha scelto di riunirsi il giovedì sera, ossia domani, 2 dicembre, per quella che, a meno di probabili colpi di scena, dovrebbe essere l'occasione in cui, da una lista di nomi, ogni forza politica presenterà un proprio candidato. Del resto siamo a dicembre e fra tre settimane è Natale: la prima se ne è già andata e a questo punto c'è concreto il rischio di rivedersi a nuovo anno e l'errore commesso già alla ultima tornata elettorale, di presentarsi in esagerato ritardo rispetto alla sinistra, potrebbe essere ripetuto.

Intanto domani ci sarà un altro faccia a faccia. La Lega, però, sarebbe intenzionata a restare senza nome ossia a non presentare alcun candidato e a chiedere, incredibile, ma vero, le primarie del centrodestra. Possibile? Tra organizzarle e prendervi parte passerebbero almeno tre mesi, della serie ci vediamo alle calende greche.

I candidati potenziali, attualmente, sono tre: Luca Leone, Remo Santini e Mario Pardini. Probabile che, al primo turno, venga fuori il nome di Leone il quale, tuttavia, sarebbe intenzionato a passare la mano. Se così fosse, e farebbe bene, entrerebbe a pieno titolo Remo Santini che non ha mai dimenticato la beffa subita nel 2017 quando si è fermato ad un passo dal titolo. Dicevamo di Mario Pardini. Quest'ultimo avrebbe deciso, secondo alcune indiscrezioni, la linea da seguire: se non otterrà l'unanime consenso alla propria candidatura, abbandonerà il tavolo e si metterà alla finestra. A quanto pare non è completamente convinto dei progetti degli alleati e, in particolare, aveva scelto di scendere in pista per essere il candidato della svolta, non per recitare ruoli da comprimario.

E' probabile che Santini, a questo punto il candidato più plausibile, cercherà di cooptarlo per mantenere l'unità e non rinunciare ai voiti che un Pardini avrebbe, comunque, ottenuto, ma sarà arduo convincere il giovane esponente di Lucca 2032 - che domani sera sarà presente personalmente - a correre ugualmente.

Remo Santini non ha, in verità, ancora scoperto le proprie carte, ma è indubbio che, anche per l'esperienza maturata in questi cinque anni di opposizione in consiglio comunale, sarebbe l'unico candidato spendibile pur con tutti i pericoli, suoi e di tutti i sostenitori del centrodestra, di un eventuale riprova e sarai più (s)fortunato. Sicuramente per noi Santini è molto, ma molto più preparato e appetibile di cinque anni fa, ma ciò non toglie che le minestre riscaldate a meno che non ci sia uno chef di grande rango a cucinarle, non sempre ottengono i risultati sperati.

Giorgio Del Ghingaro, che con il centrodestra c'entra come il cavolo a merenda, ma con il centro c'entra eccome, ne ha fatta una delle sue: obbligo di mascherina in Passeggiata e nel centro di Viareggio. Avevamo speso due parole in suo favore, ma questa cazzata ce lo ha fatto precipitare nell'indice di gradimento: ma ce la vedete voi via Fillungo nel 2022 con la mascherina? Vade retro, anche Del Ghingaro è come Eugenio Giani, chissà che non lo voglia imitare per accattivarsene la simpatia che già ha avuto in occasione del commissariamento della federazione versiliese del Pd.

Ad essere sinceri la situazione si sta, lentamente, ma progressivamente, incaprettando da sé. Domani sera deve esserci una svolta e la Lega, dopo i danni irreparabili causati tra i propri sostenitori e non solo, da un Salvini improvvisamente diventato pappa e ciccia con Draghi e con il Pd nello stesso Governo, farebbe bene a toglierselo di torno.

Salvini e ci dispiace dirlo poiché avevamo avuto fiducia in lui, ha abbracciato Forza Italia in tutti i sensi - la compagna è la figlia di Denis Verdini esponente di spicco del movimento berlusconiano - e abbandonando le sue posizioni aggressive che tanto gli avevano conquistato simpatie. La sua presa di posizione, poi, a favore del Super Green Pass e di tutte le misure contro i cosiddetti, impropriamente, No Vax, è stata abominevole.