Centrodestra, restano in tre: Santini, Leone e Pardini

venerdì, 3 dicembre 2021, 10:08

di aldo grandi

Doveva essere la riunione decisiva, in cui ogni forza politica avrebbe dovuto presentare il proprio, definitivo, candidato. Invece non c'è stata alcuna scelta, ma solo una terna che è rimasta in vista di future assise. Remo Santini, Luca Leone, Mario Pardini: sono questi i tre nominativi rimasti sulla scena e tra i quali verrà indicato, prima o poi, colui che dovrà affrontare il centrosinistra alle prossime elezioni amministrative. Alla riunione di ieri non c'erano, ma per motivi personali, né Remo Santini né Mario Pardini né, ovviamente, Luca Leone che non è a capo di alcun movimento o partito. In compenso erano presenti numerosi rappresentanti delle forze politiche, a cominciare da Elisa Montemagni e Salvadore Bartolomei. Per Forza Italia c'era solo Roberto Lotti essendo Massimo Mallegni trattenuto a Roma per impegni politici. Difendere Lucca aveva Fabio Barsanti e altri due esponenti. Lucca 2032 c'era con Nicola Lucchesi ed Enrico Torrini. Fratelli d'Italia con Marco Martinelli, Riccardo Zucconi e Riccardo Giannoni. Difficile raggiungere l'unanimità quando ci sono così tante teste. E, infatti, anche questa volta non è mancata la maretta, a cominciare dal delegato di Forza Italia che, ad un certo punto, ha abbandonato il tavolo piuttosto arrabbiato e se ne è andato. Tanto, senza Mallegni, tutti gli altri contano come il due di coppe a briscola quando regna bastoni. La Lega aveva nientepopodimeno che il consigliere regionale plurivotato Elisa Montemagni con Salvadore Bartolomei. SìAmo Lucca aveva Roberta Betti, Roberto Dolce e Giovanni Marchi.

In realtà bisogna ammettere, da un punto di vista politico, che Forza Italia, fino ad ora, ha prodotto l'unica cosa utile alla coalizione, ossia un documento, voluto proprio dal senatore versiliese, con cui ogni candidato e ogni partito, firmandolo, si impegnano a sostenere il candidato unico del centrodestra chiunque sia. Di Fronte a questo foglio, tutti, o quasi e salvo SìAmo Lucca e Forza Italia che lo ha proposto, hanno iniziato a tergiversare. Lucca 2032 si sa perché, visto che Mario Pardini o sarà il candidato unico oppure renderà altre strade quali, almeno per adesso, non si sa. Fratelli d'Italia non si capisce cosa voglia, ma, soprattutto, chi voglia: Bruni, Pardini, Leone, ce n'è per tutti i gusti. La Lega non pare abbia fatto nomi, ma Remo Santini sarebbe un candidato gradito anche se Salvini opterebbe per le primarie, magari da tenersi a marzo così ci saranno due mesi per organizzare tutto e prendere un altro schiaffo che questa volta lascerebbe un segno indelebile. Anche Pardini vorrebbe le primarie, ma il problema è lo stesso: i tempi?

La sensazione è che sia pure lentamente, ossia da bradipi che, evidentemente, non sono solo in via S. Giustina, il centrodestra stia muovendosi verso l'obiettivo finale. Sfumate le altre candidature, ma non avevamo dubbi in proposito, adesso restano i soli papabili e potenzialmente in grado di creare qualche grattacapo a Raspini e alla Vietina. Prossima riunione lunedì sera alle 21 questa volta nella sede di Fratelli d'Italia che al momento ci sfugge dove si trovi. E' stato diffuso un comunicato che dice poco o nulla sulle intenzioni programmatiche della coalizione, ma ci vuole ben altro per rassicurare i simpatizzanti e i grandi elettori del centrodestra.

Di questi tre candidati - Santini, Leone e Pardini - soltanto il primo e il terzo hanno un background in grado di fare proseliti e campagna elettorale. Quindi, ne rimarrebbero due, ma sappiamo benissimo che due galli nel pollaio, per di più lo stesso, non possono coesistere quindi sarà necessario che qualcuno faccia un passo indietro o qualcun altro venga imposto dall'alto. Giorgio Del Ghingaro, intanto, sta alla finestra mentre Raspini e Vietina marciano uniti a dispetto di primarie inutili. Ma davvero volete il Vietina ter? Quindici anni all'insegna di Ilaria Vietina e del suo Pensiero Unico Dominante targato Unione Europea vorrebero dire la fine dell'identità di Lucca. Se a voi piace questa idea, beh, accomodatevi pure poi, però, non vi lamentate.

A proposito, dimenticavamo Andrea Colombini. Nessuno lo ha convocato e nessuno lo cerca. Almeno per adesso.

P.S. Guardatevi la pubblicità di Carosello nel video che alleghiamo: a noi sembra che si adatti perfettamente all'attuale situazione della coalizione di centrodestra...

