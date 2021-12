Politica



Centrodestra, Simonini (Cambiamo!): "Non ci vogliono al tavolo? Me ne faccio una ragione"

martedì, 28 dicembre 2021, 09:08

Non è rottura totale con il centrodestra, anche se siamo alle battute finali. Simone Simonini, responsabile provinciale di Cambiamo!, il partito di Toti unitosi con Coraggio Italia di Brugnaro, sembra aver esaurito la pazienza con gli alleati di centrodestra.



"Ormai - ha dichiarato Simonini - personalmente non sono più disponibile al gioco del veto incrociato. Per mesi, con calma olimpica, ho chiesto, come responsabile di partito, di partecipare al tavolo del centrodestra per le amministrative di Lucca. C'è stato su di noi uno scaricabile ingiustificabile, con accuse reciproche tra vari dirigenti di partito per non volerci far partecipare. Non ci vogliono, o meglio non mi vogliono a quel tavolo? Allora me ne faccio una ragione in via definitiva, preferisco fare qualcosa di diverso e non perdere più il mio prezioso tempo. L'unica cosa certa è che qui c'è gente che non vuole bene alla città e soprattutto alla coalizione. Non sono certo io a svelare che qualcosa non funziona! La stampa ormai ne parla da mesi. Fatti di dominio pubblico che fanno passare quell'odioso messaggio: nel centrodestra si litiga e non si costruisce. Dal 2019 la coalizione sta arretrando sui territori senza che nessuno faccia minima autocritica, piuttosto si preferisce guardare e parlare di cosa fanno gli altri. Anche questo, non è Simonini a dirlo ma i risultati prodotti. A questo punto, per scelta personale, me ne esco da solo, perché a tutto c'è un limite".



"Mi dispiace - conclude Simonini - ma questa gestione del centrodestra non è ciò che piace a me. Non mi riconosco più in questo modo di far politica, che non troppi anni fa, tanto mi aveva entusiasmato".