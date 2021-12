Politica



Centrosinistra, ufficiale: è sfida Vietina-Raspini

venerdì, 3 dicembre 2021, 14:15

“Adesso è ufficiale, i candidati alle primarie del centrosinistra in programma domenica 19 dicembre saranno due: Francesco Raspini e Ilaria Vietina”. Lo annuncia il comitato organizzatore e di garanzia delle primarie dopo aver verificato la correttezza e la completezza della documentazione presentata.

“Entrambi i candidati hanno depositato un numero di firme idoneo ad ammetterne la candidatura. Va detto anzi che entrambi hanno raccolto un numero di adesioni superiore alle soglie previste dal regolamento, segno di una importante risposta della cittadinanza in questi primi giorni di mobilitazione”. “Come coalizione riteniamo questo risultato già un primo successo, che ci conferma la bontà del percorso intrapreso e ci fa ben sperare in vista del voto del 19 dicembre”.

“Siamo infatti convinti che proseguendo nel lavoro di coinvolgimento della cittadinanza e di confronto sulle idee avviato nelle ultime settimane, tutti insieme potremo fare delle primarie un momento di partecipazione davvero importante per Lucca”.

“Ai candidati, portatori di idee e punti di vista diversi ma certamente non in contrapposizione, vogliamo esprimere un ringraziamento sincero per essersi saputi mettere in gioco, consentendo così di aprire uno spazio di discussione democratica a beneficio della città, e per averlo fatto dimostrando spirito di servizio e correttezza nei toni e nei modi del confronto”.

“Adesso l’impegno della coalizione sarà diretto a favorire la partecipazione attraverso l’intensificazione dell’attività di promozione dell’appuntamento elettorale e il coinvolgimento della cittadinanza in momenti di incontro e dibattito sul futuro della città”.

Le elezioni primarie si terranno domenica 19 dicembre con seggi aperti dalle ore 8 alle ore 21. Sarà cura del comitato organizzatore diffondere quanto prima le informazioni sulla collocazione dei seggi dove votare, che comunque saranno diffusi sul territorio per garantire ai cittadini prossimità e accessibilità.

Possono votare tutti i cittadini e le cittadine iscritti/e nelle liste elettorali del Comune di Lucca, ma anche chi ha compiuto 16 anni alla data del voto, i cittadini stranieri comunitari e quelli extracomunitari in regola col permesso di soggiorno.

Per ogni informazione il comitato organizzatore della coalizione di centrosinistra per Lucca 2022 ha istituito un indirizzo dedicato: primarielucca2022@gmail.com