Politica



Centrosinistra: “Primarie, festa della partecipazione democratica”

sabato, 18 dicembre 2021, 14:58

Domenica 19 dicembre la coalizione di centrosinistra chiede ai lucchesi di scegliere chi tra Francesco Raspini e Ilaria Vietina sarà il candidato o la candidata a sindaco per le prossime elezioni amministrative.



"Sarà una giornata politicamente importante per la nostra città - afferma la coalizione di centrosinistra per Lucca 2022 -. Perché questa scelta sia davvero significativa sarà importante che tanti cittadini e cittadine si rechino a votare nei nove seggi appositamente costituiti. Lì troveranno ad accoglierli i militanti che, a decine, si sono messi a disposizione per fare sì che domenica sia una festa della partecipazione democratica. Ai volontari va da parte nostra un ringraziamento sincero per il proprio impegno disinteressato che rende possibile la celebrazione di un momento importante per la città".

"Le primarie - spiega - sono un esercizio di democrazia che permette il confronto fra chi si candida a ricoprire cariche istituzionali così importanti. Sono sicuramente utili se il confronto fra i candidati avviene in un clima sereno e costruttivo, e questo è ciò che, grazie all’intelligenza e alla correttezza di Raspini e Vietina, è accaduto. La campagna elettorale ha consentito di approfondire le diverse proposte in campo e di confrontarsi faccia a faccia con i candidati per decidere chi abbia le caratteristiche per concorrere alla guida della città. Adesso la parola passa ai cittadini".

"Rispetto ad alcune critiche e polemiche sollevate nei confronti delle primarie - sottolinea la coalizione -, ci chiediamo quale sia il modello di selezione della classe politica proposto da coloro che, da destra e da sinistra, avanzano dubbi e contestazioni. Se infatti ogni impostazione conosce necessariamente difetti e imperfezioni, va detto che il metodo adottato dal centrosinistra è senza dubbio il più limpido e trasparente tra quelli a cui abbiamo assistito. Un percorso improntato alla massima apertura nei confronti di tutti i soggetti politici del centrosinistra disponibili a dialogare sui contenuti ed eventualmente a misurarsi alla pari nell’ambito delle primarie con proprie candidature".

"Noi - specifica - pensiamo che la buona politica sia quella fatta alla luce del sole, nella chiarezza delle posizioni e nella lealtà dei rapporti tra le forze politiche e tra gli individui che le compongono. Le primarie di domenica 19 dicembre rappresentano questo: la parola al cittadino sulle scelte che lo riguardano direttamente e una assicurazione che quanto verrà deciso col proprio voto non potrà essere messo in discussione da pochi perché legittimato dalla partecipazione di molti".

"Per quanto riguarda una recente polemica sul costo dell’affitto delle sedi che verranno utilizzate per le primarie - aggiunge -, possiamo solo rispondere che chiunque può richiedere al Comune l’utilizzo delle suddette strutture per le finalità consentite e ai prezzi stabiliti dal tariffario".

"Se il centrodestra è capace di dimostrare la forza politica e organizzativa necessaria - conclude -, faccia a sua volta le primarie ed eviti di perdersi in polemiche pretestuose e del tutto infondate con il solo fine di delegittimare l’avversario".