Politica



Centrosinistra, sarà Raspini contro Vietina. Cantini: “Primarie contro scelte dall'alto"

giovedì, 2 dicembre 2021, 15:08

Si sono chiuse, senza sorprese, le candidature per le primarie del centrosinistra in vista delle prossime elezioni amministrative previste a Lucca nel 2022.

"I due sfidanti - annuncia Claudio Cantini, capogruppo di Lucca Civica - saranno Francesco Raspini e Ilaria Vietina, entrambi già scesi in campo da tempo, depositando 400 firme ciascuno per la candidatura, il massimo presentabile da regolamento. Questo a dimostrazione che chi sosteneva che la data indicata per il voto era troppo ravvicinata e non ci sarebbero stati i tempi per la raccolta delle sottoscrizioni era in errore e che la data del 19 (decisa collegialmente da tutte le forze della coalizione) è senz'altro la migliore per lo svolgimento delle primarie".

"Alla volontà della coalizione di centrosinistra di far passare la scelta per il candidato sindaco attraverso uno strumento aperto, condiviso e trasparente - incalza -, fa da netto contraltare quanto sta accadendo negli altri schieramenti. Infatti dall'estrema sinistra al centro destra, passando per un presunto polo Calenda-renziano, il nome del candidato sindaco non solo è ancora lontano, ma, da quanto appare sulla stampa, incontro dopo incontro è sempre più probabile che la scelta avvenga attraverso un'operazione effettuata nelle segrete stanze, lontano dalle eventuali volontà dei cittadini e magari in seguito a battaglie divisive e non incruenti fra gli aspiranti candidati".

"Ricordando che invece nelle primarie del centrosinistra potranno votare, per la prima volta con grande apertura ai giovani, tutti i residenti a Lucca che abbiano compiuto i 16 anni - conclude -, esortiamo tutti a partecipare a questa che sarà certamente una festa della democrazia lucchese".