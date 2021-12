Centrosinistra unito: "Primarie, giornata di vera democrazia"

Altri articoli in Politica

lunedì, 20 dicembre 2021, 21:19

Il coordinatore Provinciale di Fratelli d'Italia Riccardo Giannoni commenta il risultato elettorale: "Il centrosinistra lucchese continua a perdere pezzi. Menesini quando è stato eletto nel 2015 alla guida di Palazzo Ducale poteva contare su una maggioranza ampia di 9 consiglieri su 12"

lunedì, 20 dicembre 2021, 21:17

"Il terzo polo dal niente è riuscito a far eleggere tre consiglieri provinciali: nessuno ci credeva, tutti hanno cercato di impedire questo risultato. Ma il terzo polo esiste, è in ottima salute, ha consentito ad amministratori che non credono più nella logica destra/sinistra di riconoscersi in un soggetto diverso, autonomo...

lunedì, 20 dicembre 2021, 21:11

Illustrata la proposta 190 del 26 novembre 2021 in commissione ai lavori pubblici. Riguarda la gestione dei servizi cimiteriali e in modo particolare la modifica dell'articolo 47 del regolamento di polizia mortuaria

lunedì, 20 dicembre 2021, 21:06

"Nel 2007 andarono a votare oltre 5mila persone, 2356 nel 2021: un crollo dei votanti"

lunedì, 20 dicembre 2021, 20:55

7 mila 500 firme inascoltate di cittadini ormai stanchi, questi i numeri di ciò che sta avvenendo a S. Concordio dopo l'inizio dei lavori per il progetto sulle aree verdi, che si è concretizzato per adesso nel taglio di decine di alberi sani e nella cementificazione di aree storiche come...

lunedì, 20 dicembre 2021, 14:46

A seguito dell'incontro tra Luca Menesini e il consiglio d'istituto dell'ISI Machiavelli riguardo le ormai note aule container che da tempo ospitano gli studenti del liceo delle scienze umane, anche Lucca in Azione Under 30 dice la sua