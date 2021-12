Politica



Concessioni cimiteriali, via alla proposta di rinnovo

lunedì, 20 dicembre 2021, 21:11

di chiara grassini

Illustrata la proposta 190 del 26 novembre 2021 in commissione ai lavori pubblici. Riguarda la gestione dei servizi cimiteriali e in modo particolare la modifica dell'articolo 47 del regolamento di polizia mortuaria.

"E' una delibera semplice e attesa nel campo delle concessioni - ha affermato l'assessore Francesco Raspini -. Alla scadenza di quest'ultime il titolare può chiedere il rinnovo per un periodo di 15/30 anni. Nel regolamento si introduce la possibilità di fare un rinnovo fuori termine senza però trattare allo stesso modo il soggetto che rinnova nei termini rispetto all'altro"

La delibera, che spiega meglio i contenuti, così recita:" Nel caso di concessione scaduta nelle ipotesi di cui al comma 2 lettera a, b e c per la quale nei termini previsti dal regolamento non sia stata presentata richiesta di rinnovo della concessione medesima per la quale non sia ancora intervenuto l'estumulazione, gli interessati potranno richiedere di mantenere la salma, le ceneri e i resti mortali nel loculo, nella tomba o nell'ossario per un ulteriore periodo maggiorato del 25 per cento".

I componenti della commissione hanno messo in votazione la pratica:il risultato?Sei favorevoli ( Daniele Bianucci, Francesco Cellai, Nicola Buchignani, Cristina Consani, Andrea Giovannelli e Lucio Pagliaro).