Politica



Condotto pubblico, Bindocci sull’ultimo crollo: “Cittadini presi in giro”

mercoledì, 29 dicembre 2021, 13:47

Nella giornata di ieri (27 dicembre), un pezzo del condotto pubblico facente parte di un argine a San Pietro a Vico è crollato a causa del brusco calo di portata verificato nei giorni successivi a Natale. Nello stesso giorno, intanto, si è riunita dal vivo la commissione speciale per il condotto pubblico, formata da 10 membri presi da ciascun partito, che ha ascoltato i rappresentanti del consorzio di bonifica riguardo la gestione "del fosso" ed il suo futuro. Riguardo tanto la caduta quanto l'incontro parla il pentastellato Bindocci.

"Il crollo, ieri, di un pezzo di sponda del condotto pubblico - la poderosa opera che si estende per 13 km intorno e all'interno del centro città, conosciuto normalmente dai lucchesi come ‘il fosso’ - è avvenuto mentre la commissione specifica era riunita e stava effettuando l’audizione del presidente del consorzio di bonifica" spiega Massimiliano Bindocci (5s) in una nota a riguardo.

"La ragione più probabile è l’abbassamento del livello dell’acqua avvenuta in modo troppo repentino a seguito dell'allerta meteo. Una relazione tecnica ci aveva già anticipato questa situazione, che ieri puntualmente si è verificata - afferma il pentastellato -. Questo è un ulteriore segno di una 'mala gestio' di tutto il condotto tra abusi, cattiva manutenzione, interessi politici ed interessi privati."

"Ieri in commissione il consorzio di bonifica ha fatto presente che il comune di Lucca non ha eccepito niente nè chiesto rendicontazioni particolari sulla manutenzione del condotto, pur essendone informato annualmente ed avendo una sua rappresentanza al consorzio - commenta Massimiliano Bindocci -. Non ha convinto molto il consorzio quando ha provato a spiegare la gestione di certi appalti, le verifiche finali e sopratutto alcune spese anche sulla sicurezza."

"Da verificare dopo molti anni anche i limiti alla portata, definiti tanti anni fa, anche alla luce delle centrali elettriche - avverte Bindocci nella sua nota -. Dopo il crollo di ieri dettagliatamente profetizzato e dopo il lavoro della commissione con le evidenze emerse, mi aspetterei delle dimissioni sia in Sistema Ambiente che nel consorzio di bonifica, ma anche da chi nell’amministrazione comunale doveva seguire questa vicenda."

"Temo invece che nessuno faccia niente, se non prendere in giro i cittadini e fare i propri interessi - conclude quindi Bindocci, critico del lavoro svolto riguardo il condotto pubblico -. È invece necessario che per il bene del territorio, per le attività agricole e non solo, si facciano dei grossi cambiamenti nei soggetti e che si inviino tutti gli atti raccolti dalla commissione alle autorità competenti."