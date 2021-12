Politica



Confronto tra candidati, Baccini e Remaschi: "Contemplare anche il terzo polo"

venerdì, 10 dicembre 2021, 17:52

Alla richiesta di Giorgio Angelo Lazzarini di poter vedere un confronto diretto tra i due candidati alle primarie del PD lucchese, espressa attraverso una lettera al nostro giornale, rispondono oggi Alberto Baccini (Italia Viva) e Marco Remaschi (Azione). I due, infatti, propongono di contemplare, oltre la solita dicotomia destra-sinistra, un nuovo terzo polo di stampo liberale e riformista.

"Gentile dottore commercialista, abbiamo letto con interesse il suo intervento sulla situazione politica lucchese alla vigilia dell’elezione del nuovo sindaco di Lucca, nel 2022 - apre la nota -. Una analisi seria, approfondita che sarebbe stata condivisibile al 100 per cento se fosse stata completata, alla luce della realtà esistente."

"E’ certamente vero, come Lei afferma, che riesce difficile capire quali possono essere le differenze fra i due candidati del PD, ambedue silenti assessori della giunta Tambellini, per quasi dieci anni. E’ altrettanto vero che un centro destra litigioso è più impegnato a trovare un accordo sul candidato sindaco che a valorizzare le differenze progettuali con il centro-sinistra, dopo una opposizione incolore, negli ultimi cinque anni", commentano i due ex-PD.

Dopo quest'analisi dello stato della politica lucchese a pochi mesi dalle prossime elezioni comunali, Baccini e Remaschi spiegano direttamente la natura dei loro futuri progetti politici. "Quello che manca nella sua riflessione è la presa d’atto che alle prossime elezioni a Lucca, ci sarà anche un forte terzo polo, riformista e liberale. Un polo con un progetto molto concreto, completo, poliennale, frutto di scelte innovative per la società lucchese, con al centro il 'cittadino'. Lo abbiamo annunciato più volte: stiamo lavorando alacremente a definire il 'progetto' per uno sviluppo ordinato e riformatore di Lucca, come mai c’è stato. Un terzo polo che, data l’autorevolezza del candidato sindaco che proporremo, assieme a un progetto pregnante, correrà per andare al ballottaggio e possibilmente vincerlo."



"Nella sua interessante disamina elettorale mancava questa parte - si conclude la nota - che abbiamo creduto opportuno integrare, perché nel dubbio di chi votare nella frustrante e paralizzante contrapposizione, fra centro-sinistra e centro destra, possa scegliere con convinzione il terzo polo, riformista e liberale."