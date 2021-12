Politica



Coordinamento liste civiche Lucca e Piana: "Scegliere candidato sindaco con le primarie è metodo democratico"

sabato, 18 dicembre 2021, 16:38

Domani è il giorno in cui si terranno le primarie della coalizione di centrosinistra per scegliere la figura del candidato sindaco in vista delle prossime elezioni comunali della primavera 2022.



"A tal proposito le liste civiche di ispirazione popolare intendono partecipare attivamente e allo stesso tempo sollecitare tutti i lucchesi a votare per riconoscersi in un progetto politico aperto e lungimirante - si legge in una nota a nome di Marco Barsella, Ilario Buchignani, Gaetano Ceccarelli, Serena Frediani e Roberto Paolini rispettivamente consigliere comunale di Lucca,membro del direttivo del coordinamento popolari, consigliere comunale Capannori, assessore al comune di Capannori e rappresentante dei popolari nel comitato di garanzia delle primarie".



"Sarà una tappa importante del percorso intrapreso dalla coalizione nel segno dell'inclusività e della pari dignità delle forze politiche e civiche lucchesi, come sancito dal regolamento già sottoscritto nella massima trasparenza".



"Noi popolari riteniamo che il percorso sia tuttora aperto a tutte le forze politiche , civiche e/o movimenti compatibili con i principi essenziali su cui si basa la coalizione già costituita e che volessero collaborare con noi per dare a Lucca una guida dotata della più ampia rappresentatività possibile".



"Da lunedì 20 - conclude la nota la coalizione avrà ufficialmente un suo candidato sindaco e i popolari saranno presenti con le proprie idee e proposte. Già da ora possiamo dirci soddisfatti del tema "periferie e persone" perchèil primo dei sette punti proposti dal candidato Francesco Raspini. Ricucire il territorio in un'ottica di prossimità è una tematica imprescindibile partendo soprattutto dalle persone, dal popolo, dale comunità e dai paesi. Serve un amministratore che interpreti quella cultura tipica del popolarismo, cioè che parta dai territori e che sia argine del populismo dilagante che, al contrario da solo risposte strumentali e demagogiche".