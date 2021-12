Politica



Costituita l'associazione "Lucca è un grande noi" per Ilaria Vietina

mercoledì, 1 dicembre 2021, 08:40

di chiara grassini

Nasce "Lucca è un grande noi", l'associazione che supporta la candidatura a sindaco di Ilaria Vietina in vista delle elezioni comunali 2022. Si tratta di un movimento aperto che dà spazio a voci diverse e si basa sul confronto, il dibattito e l'impegno. Punta su una Lucca accogliente, inclusiva e sul sentito comune dove coraggio, ascolto e rispetto sono punti cardine di una "comunità unita nonostante la molteplicità delle opinioni".

"Abbiamo iniziato il percorso per riflettere su che tipo di città vogliamo in futuro, d'ora in poi dobbiamo fare cosa è necessario per Lucca" ha affermato Ilaria Vietina dichiarando che è importante attivare la partecipazione dei cittadini".

Fanno parte dell'associazione Andrea Nannini, Patrizia Lazzari (ha richiesto le primarie del Pd), Raffaele Nannipieri (tesoriere), Maria Angeli, Susanna Consorti, Paolo Angeli, Francesco Funaioli, Rosalinda Castaneda, Simone Bigongiari, Domenico Raimondi (presidente) e Ilaria Nannipieri.

Le adesioni sono libere ma con un contributo di 10 euro per supportare Ilaria Vietina.