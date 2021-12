Difendere Lucca: sabato raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà

Altri articoli in Politica

mercoledì, 15 dicembre 2021, 21:27

Domani avrà luogo lo sciopero indetto dai sindacati Cgil e Uil per protestare contro la nuova legge di bilancio voluta dall'esecutivo Draghi

mercoledì, 15 dicembre 2021, 15:25

La campagna di Ilaria Vietina sindaco oggi ha ringraziato l'On. Lia Quartapelle, deputata Pd dal 2013 e capogruppo in commissione Esteri, per la sua visita a Lucca a sostegno di Ilaria Vietina

mercoledì, 15 dicembre 2021, 09:36

Mario Pardini non ci sta a quello che definisce, ormai, un teatrino con un copione già scritto da tempo. Per questo, qualora la proposta delle primarie non venga accettata dal centrodestra, toglierà il disturbo

mercoledì, 15 dicembre 2021, 09:22

Fino ad oggi è sempre stato in silenzio, senza disturbare e senza pretendere o spiegare. Oggi, sia pure in maniera informale, Luca Leone ammette di non escludere la propria candidatura, ma di star bene anche così e di essere disposto scendere in campo soltanto a certe condizioni

mercoledì, 15 dicembre 2021, 09:12

"L'Europa, Lucca e il Pnrr: investendo nel nostro futuro". Questo il titolo dell'incontro di che si è svolto nella sala del trono di palazzo Ducale moderato dalla giornalista Silvia Toniolo e basato sul confronto tra l'onorevole Lia Quartapelle e Ilaria Vietina

martedì, 14 dicembre 2021, 22:31

Il Movimento Nazionale - La Rete dei Patrioti, in tutta la Toscana, così come nel resto d'Italia, vuole richiamare alla realtà Governo e Parlamento che vivono in una distopia fatta di QR code e certificazioni