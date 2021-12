Politica



Elezioni, candidature nel centrodestra: Leone e Santini battono Pardini 4 a 2

martedì, 14 dicembre 2021, 01:45

di aldo grandi

Qui la fava s'ingrossa che vuol dire, in parole povere, ma concrete, che la situazione politica all'interno del centrodestra acquisisce sempre una maggiore consistenza in quanto a difficoltà di raggiungere un accordo. Anche se i candidati si sforzano a dire che il clima è cordiale se non, addirittura, amichevole, ma non ci crediamo, la realtà è che Mario Pardini è stato staccato sull'ultima salita pardon, nell'ultima serata.

Le forze politiche di centrodestra, infatti, si sono radunate questa sera per cercare di fare un passo avanti - e non due indietro come al solito - al fine di individuare, possibilmente entro Natale o, al massimo, entro la fine dell'anno (di quale non si sa), il nome del candidato unico da presentare come sfidante al centro sinistra di Raspini e Vietina.

Intorno al tavolo, che deve essere stato particolarmente grande, c'erano per SìAmo Lucca il capogruppo Remo Santini con alcuni fedelissimi, per Difendere Lucca Fabio Barsanti, anche lui tutt'altro che solo, per Forza Italia Maurizio Marchetti, per Lucca 2032 Mario Pardini, per la Lega Salvadore Bartolomei e, infine, per Fratelli d'Italia una robusta pattuglia con, alla testa, il parlamentare Riccardo Zucconi e il coordinatore regionale Fabrizio Rossi.

Al termine del summit, le posizioni emerse sono due: da un lato, infatti, stanno Forza Italia, SìAmo Lucca, Lega e Difendere Lucca che hanno sottoscritto due candidati, Remo Santini e Luca Leone. Dall'altro Lucca 2032 e Fratelli d'Italia che appoggiano Mario Pardini anche se Fratelli d'Italia è disposta anche a discutere su tutti e tre i nominativi. La sensazione, vista la impossibilità di fare marce indietro, è che a questo punto la corsa si sia ridotta a due concorrenti: Luca Leone e Remo Santini con quest'ultimo, nonostante i nostri consigli, intenzionato a tentare di nuovo la fortuna. Pardini, salvo compromessi dell'ultimo momento decisamente improbabili, a nostro avviso è fuori dalla corsa a meno che... non decida di correre da sé o per qualcun altro che non sia, però, né Santini né Leone.Potrebbe anche accettare di condividere con loro la scommessa? Arduo e, a nostro avviso, pressoché impossibile.