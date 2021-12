'Elezioni provinciali: il centrosinistra continua a perdere pezzi'

Altri articoli in Politica

lunedì, 20 dicembre 2021, 21:29

Il segretario del circolo centro storico del Pd Roberto Panchieri commenta l'esito delle primarie del partito democratico lucchese e lancia, come è suo solito, alcune frecce 'avvelenate' sia all'indirizzo dell'opposizione sia, soprattutto, dei rappresentanti del cosiddetto terzo polo

lunedì, 20 dicembre 2021, 21:17

"Il terzo polo dal niente è riuscito a far eleggere tre consiglieri provinciali: nessuno ci credeva, tutti hanno cercato di impedire questo risultato. Ma il terzo polo esiste, è in ottima salute, ha consentito ad amministratori che non credono più nella logica destra/sinistra di riconoscersi in un soggetto diverso, autonomo...

lunedì, 20 dicembre 2021, 21:11

Illustrata la proposta 190 del 26 novembre 2021 in commissione ai lavori pubblici. Riguarda la gestione dei servizi cimiteriali e in modo particolare la modifica dell'articolo 47 del regolamento di polizia mortuaria

lunedì, 20 dicembre 2021, 21:07

“Una giornata di partecipazione e democrazia che conferma il centrosinistra come l'unica area politica capace di coinvolgere i cittadini nelle scelte che li riguardano”. È il commento del giorno dopo rilasciato dalla coalizione di centrosinistra che ha predisposto il percorso delle primarie

lunedì, 20 dicembre 2021, 21:06

"Nel 2007 andarono a votare oltre 5mila persone, 2356 nel 2021: un crollo dei votanti"

lunedì, 20 dicembre 2021, 20:55

7 mila 500 firme inascoltate di cittadini ormai stanchi, questi i numeri di ciò che sta avvenendo a S. Concordio dopo l'inizio dei lavori per il progetto sulle aree verdi, che si è concretizzato per adesso nel taglio di decine di alberi sani e nella cementificazione di aree storiche come...