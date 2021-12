Politica



Enrico Letta a Lucca per le primarie del Pd

sabato, 11 dicembre 2021, 20:04

di chiara grassini

Il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta visita Lucca in vista delle primarie che si terranno il 19 dicembre e che vede due sfidanti: Ilaria Vietina e Francesco Raspini. L'incontro si è svolto al cinema Centrale dove tutti i rappresentanti dem territoriali hanno accolto il capo del partito.



Poco prima dell'intervento di Letta, hanno preso la parola il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini che lo ha ringraziato pubblicamente per "quello che fa per il Pd" da quando ha preso le redini, cioè circa otto mesi fa.



A moderare l'incontro Patrizio Andreuccetti, a seguire i due aspiranti candidati sindaci, Luca Menesini, Andrea Marcucci e il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, anch'egli presente. Tutti hanno voluto ricordare la recente scomparsa di Enrico Pieri soffermandosi sul concetto di resistenza con riflessioni e brevi excursus storici.

Enrico Letta ha affrontato diverse tematiche, prime tra esse le primarie a Lucca. Nel corso del suo intervento è entrato più nello specifico ricordando quelle di Bologna che lui stesso ha definito "belle, intense e forti con un vantaggio per tutti". Partecipazione e costruzione politica sono state parole chiave per sottolineare il seguente fatto:"Non dobbiamo avere paura della partecipazione e degli elettori".

In queste ultime settimane i è sentito parlare a lungo di 'campo largo'.Cosa significa esattamente? Secondo Letta si tratta di "una logica inclusiva di partecipazione in modo tale che tutti abbiano il proprio spazio per poter portare il proprio contributo"così come Vietina e Raspini. Stando alle parole del segretario fare politica oggi significa essere responsabili, chiari e professionisti.

Maria Eletta Martini è stata un suo punto di riferimento, come ha ricordato dal cinema Centrale. Ha ricordato la sua figura, i suoi incontri e soprattutto gli insegnamenti che gli ha trasmesso, ovvero "aiutare le persone a crescere e a fare il loro percorso". Letta non si è risparmiato le critiche nei confronti dei sovranisti, ossia Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

"I sovranisti sono destinati a essere opposizione e non maggioranza - ha dichiarato il dem toscano -per poi passare al tema dell'immigrazione e il ruolo dell'Europa sulle politiche migratorie".

"Deve prendere politiche avanzate per gestire bene il complesso fenomeno ma l'Europa non lo sta facendo - ha commentato -.Perchè? Le decisioni devono essere prese all'unanimità".

Il Partito Democratico vuole costruire un'alternativa in vista delle prossime politiche che si terranno nella primavera del 2023. Come? Pensa a un futuro democratico, progressista ed europeista. Occorre apertura, creare inclusione, essere larghi e inclusivi e, riferendosi ai due candidati aspiranti sindaci, ovvero Vietina e Raspini, forti, centrali e determinati.

Letta ha affrontato altre questioni tra cui quella del green pass e della vaccinazione, quest'ultimo una delle tre priorità del Partito Democratico.Ha fatto inoltre capire che a Natale non un'ennesima chiusura come lo scorso anno, ma "rimanere aperti come lo siamo stati fin'ora".

"La serietà con cui stiamo gestendo la situazione deve continuare - ha affermato al microfono-. Se il governo decide di prorogare lo stato di emergenza, noi siamo a favore di questa scelta". Poi si è posto una domanda: Perchè il Pd nei sondaggi cresce? "Siamo i più attendibili e seri".

E infine le Agorà Democratiche. Per poter accedere basta registrarsi sul sito www.agorademocratiche.it, firmare la carta di intenti e versare 1 euro. Una volta entrati nel meccanismo, si possono organizzare dei dibattiti su un tema scelto, confrontarlo con gli altri iscritti che a loro volta lo voteranno. Al momento, ha fatto notare Letta, sono più di 60.000 le persone che partecipano.

Prima di giungere alle conclusioni ha ricordato la chiave del successo per fae una buona politica e cioè stare sul territorio. Infatti il segretario del Pd è stato eletto nel collegio di Siena e di Arezzo e questo significa che oltre all'incarico menzionato è anche deputato in Toscana. Le ultime esperienze lo hanno reso "più consapevole e più forte" poichè ha girato le frazioni e i borghi toscani dove ha interagito con il territorio.

Enrico Letta ha concluso il suo comizio dicendo di essere al fianco di tutti e che a Lucca dobbiamo vincere dopo tutti gli impegni". E in merito alle vicende politiche del collegio Roma 1, il segretario del Pd ha confermato la formalizzazione della candidata Cecilia D'Elia, portavoce della conferenza delle donne democratiche.