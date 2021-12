Politica



FdI: "Lucca individui ambienti protetti per le madri e i loro bambini"

venerdì, 10 dicembre 2021, 10:28

"Mamma qui puoi allattare!". E' stato approvato in Commissione sociale l'atto di indirizzo presentato da Marco Martinelli presidente del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia al comune di Lucca che impegna l'Amministrazione comunale di Lucca ad individuare una postazione dedicata all'allattamento materno nel palazzo comunale e nelle altre strutture comunali (musei, biblioteche, ecc).



"Siamo soddisfatti -spiega il capogruppo del partito di Giorgia Meloni- che anche la città di Lucca individui ambienti protetti, in cui le mamme si possano sentire a proprio agio ad allattare il loro bambino e provvedere al cambio del pannolino. Il messaggio che vogliamo dare con questo atto di indirizzo –aggiunge Martinelli- è quello che ogni donna deve sentirsi libera di allattare anche in pubblico o nei luoghi di lavoro, sempre e ovunque. Allattare è un diritto, un diritto che deve valere in qualsiasi luogo pubblico. Così come quello di essere tutelata al rientro al lavoro per conciliare allattamento e attività lavorativa. L'iniziativa che proponiamo -conclude Martinelli- in linea con i diritti sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sostiene anche la campagna promossa dal ministero della salute per la promozione dell'allattamento al seno".



"Anche la Regione Toscana faccia propria questa necessità sensibilizzando territori. E' un atto di civiltà e di buon senso individuare postazioni dedicate all'allattamento materno nelle varie strutture pubbliche. Visto che allattare è un diritto, tale diritto deve valere sempre ed in qualsiasi luogo. Un impegno che fa crescere la nostra società" sottolinea il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi.