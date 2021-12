Politica



Francesco Raspini al lavoro per un città dei diritti

martedì, 7 dicembre 2021, 14:02

Diritti, inclusione, più opportunità per tutti. Il secondo macro-tema che contraddistingue il manifesto programmatico di Francesco Raspini, candidato alle primarie del centrosinistra di domenica 19 dicembre, è quello delle opportunità. E cioè della capacità della Lucca del futuro di creare condizioni e servizi e di compiere scelte che consentano a ogni cittadino di poter crescere, investire e realizzarsi a Lucca.

"Ho in mente un'idea chiara: dobbiamo avere il coraggio di guardare il mondo con gli occhi di chi è più debole - spiega Raspini - e strutturarlo a sua misura. Nei diritti come nella scuola; nel sociale come nelle politiche di genere; nella costruzione di servizi così come nella disabilità; nelle scelte che dovranno caratterizzare Lucca nei prossimi anni. L'obiettivo di fondo è sempre lo stesso: migliorare la qualità della vita di ogni singolo cittadino".

"Nei prossimi 10 anni potremo sfruttare le tante risorse che arriveranno - continua -. Fondi importanti per rendere Lucca una città più moderna, più connessa, più attrattiva. Le ragazze e i ragazzi, le bambine e i bambini di oggi dovranno avere il diritto di poter scegliere tra restare qui, perché qui troveranno le condizioni favorevoli per restare, o il piacere, il desiderio, e non l'obbligo causato dall'assenza di opportunità, di partire e trasferirsi in qualche altra parte del mondo per accrescere il proprio bagaglio e fare esperienze nuove. Per fare questo dobbiamo mettere l'inclusione al centro delle scelte dell'amministrazione, costruendo il presente e il futuro di Lucca con gli occhi, prima di tutto, di chi sta ai margini, di chi soffre, di chi fa più fatica, di chi è più fragile. In questo modo avremo una comunità davvero per tutti, capace di offrire opportunità per tutti, nella quale ognuno possa essere se stesso; dove ognuno possa trovare la propria strada senza pregiudizi, ma sentendosi accolto".

Francesco Raspini sta intanto continuando la sua campagna elettorale sul territorio in mezzo alle persone. Chiunque desideri organizzare un'iniziativa o un incontro o voglia inviare un proprio contributo rispetto al programma può scrivere al numero Whatsapp 333.7810947.

Si ricorda inoltre che alle primarie del centrosinistra in programma domenica 19 dicembre tutti possono votare, dai 16 anni (compiuti) in su: per votare non è necessario essere iscritti a un partito politico.