Gestione dei servizi cimiteriali: "Introdotta una penalità del 25 per cento per chi rinnova fuori termini"

mercoledì, 22 dicembre 2021, 08:50

di chiara grassini

Il consiglio comunale è inziato dalla sollecitazioni di alcuni consiglieri e rivolte all'amministrazione prima di passare ai sei ordini del giorno. Tra le raccomandazioni il piano del freddo 2021-2022, la questione dell'asse suburbano, i ritardi alla rotonda tra via Civitali, via Batoni e via Marti, la pista ciclabile a San Concordio e una recente rissa avvenuta in piazza San Michele sotto il loggiato di Palazzo Pretorio. Non solo: le sollecitazioni hanno riguardato una discarica a Sorbano del Giudice, lo stallo d'acqua che si forma dietro la vecchia porta San Donato e il parcheggio del centro anziani di Monte San Quirico dove servono telecamere.



L'assessore Francesco Raspini ha presentato il primo ordine del giorno"gestione dei servizi cimiteriali" la cui modifica dell'articolo 47del regolamento di polizia mortuaria è stata votata ieri in commisione ai lavori pubblici con sei favorevoli. Stasera l'approvazione in consiglio comunale. Il risultato della dichiarazione di voto? 28 favorevoli e 1 astenuto. La pratica riguarda la "scadenza delle concessioni cimiteriali" o meglio il rinnovo dimenticato dal titolare che secondo la modifica introdotta, prevede una "penalità del 25 per cento per chi rinnova fuori termine".

"Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022-2024" si riferisce all'inserimento della valorizzazione del mercato del Carmine all'interno del programma, come ha affermato l'assessore Giovanni Lemucchi. Approvato con 20 favorevoli.

Il terzo ordine del giorno prevede la "programmazione biennale 2022-2023 delle acquisizioni dei beni e dei servizi del comune di Lucca" per una spesa complessiva di 6.312.264 euro (2022) e 7.699.276 (2023). Totale dell'importo: 14.11.5416 milioni di euro. Approvato con 20 favorevoli.



E infine il quarto punto, che dopo le raccomandazioni e le risposte orali a interrogazioni, si giunge alla discussione sul"piano operativo adottato ai sensi dell'art. 19 della L.R 65/2014- posticipazione dei termini per la presentazione delle osservazioni". La parola va all'assessore Serena Mammini che ricorda due date fondamentali: l'approvazione del 26 ottobre e la pubblicazione sul Burt il 10 novembre. In quest'ultima parte del consiglio comunale è emersa la richiesta diproroga per presentare le osservazioni e cioè entro il 7 febbraio 2022. La seduta si conclude con la dichiarazione di voto: 28 favorevoli con l'intervento del sindaco Alessandro Tambellini.