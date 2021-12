Politica



Il centrodestra lucchese alla frutta, cosa aspettano i vertici regionali e nazionali ad accorgersene?

venerdì, 24 dicembre 2021, 21:07

di francesco pellati

Come al solito una profonda e lucida analisi politica quella dell'ex commissario regionale della Lega, uomo di cultura e imprenditore Francesco Pellati per il quale tutto è stato fatto nel e dall'opposizione per rovinarsi con le proprie mani:

Caro direttore,

il centro sinistra lucchese ha rotto gli indugi e, attraverso le “Primarie”, ha designato il proprio candidato Sindaco.

Anche loro hanno dovuto dirimere contrasti interni e sacrificare aspirazioni personali persistenti, ma alla fine e come sempre accade a casa loro, hanno trovato la famosa “sintesi” sull’altare del successo.

Il successo è l’elemento premiante e unificante delle anime diverse che compongono tutte le coalizioni: l’insuccesso è sterile, porta ben pochi benefici, nessuno di ordine pratico, al contrario del successo che, un po’ per uno, da qualcosa a tutti.

C’è da aggiungere che la comune radice ideologica aiuta: culturalmente qui il singolo conta meno dell’insieme, è una componente della “classe” che è il soggetto fondamentale della disputa elettorale e il vero obiettivo di vittoria (“l’intellettuale collettivo” di Gramsci). Anche se il termine “classe” è scomparso da tempo dal vocabolario del centro/sinistra, resta tuttavia uno dei taciti fondamenti della sua cultura.

I relitti del naufragio del M5S, (spettatori muti o soggetti attivi delle primarie?) troveranno porto sicuro nella coalizione fin da subito oppure nel probabile ballottaggio.

Invece i così detti “vertici” dei partiti di cdx e delle liste civiche di cdx si sono visti e rivisti, dando luogo a una serie di incontri da Guinness dei primati: vedersi per parlare e decidere per poi poco parlarsi e nulla decidere.

Fra morti e feriti i candidati ufficiali da ieri sera si sarebbero ridotti da tre a due.

Infatti ieri sera Pardini, il meno politico dei tre, ha abbandonato il “tavolo” del cdx e si è ripreso la sua libertà: ambiva a portare in Comune le sue non dubbie doti di manager ed imprenditore, ma non disponeva del consenso politico necessario. Che cosa decideranno di fare “da grandi” lui e il suo gruppo non è noto, si aggiunge dunque un ulteriore elemento di incertezza nella bottega del cdx lucchese: un gruppo di persone che pare molto coeso da ieri sera si è seduto sulla sponda del fiume. L’unico pericolo che possono correre è quello di sentirsi addebitare la sconfitta elettorale da chi prima li ha sedotti e poi abbandonati.

La Lega Lucca ha tirato per la giacchetta Luca Leone evocato dalla sua scrivania di Capo di gabinetto del sindaco di Pisa, Conti. Le qualità di Leone sono note e notevoli come noto è il suo percorso politico. Lo stesso non pare particolarmente entusiasta della candidatura: sembra che la subirebbe più che desiderarla, più che mai a partire da ieri sera. Luca Leone è politico accorto ed esperto, oltreché uomo intelligente, e ben comprende che le future, pur eventuali, evoluzioni derivanti dall’abbandono di Pardini sono un ulteriore elemento di debolezza per qualunque candidato sindaco di cdx, lui compreso.

A sua volta Santini, forse ancora dolente per la mancata vittoria di quasi 5 anni fa e dopo 5 anni di meritoria, ma logorante e spesso solitaria opposizione a Tambellini, gradirebbe l’idea del ritiro.

Un altro nome sottotraccia è quello della signora Ilaria Del Bianco, altro cittadino in possesso di doti eccellenti, contattata dalla sola F.I. e quindi politicamente debole.

Quanto sopra per dire che i candidati possibili sono dotati di storia e capacità rilevanti: il problema dunque non sembra stare nelle caratteristiche dei candidati, ma nel diabolico sistema di veti incrociati che partono dai vertici locali della coalizione: antipatie di pancia, timori di prospettive personali, bandierine da mettere (su una probabile sconfitta!).

Infine pare esserci un altro interessato per ora silente: il “terzo polo”, soggetto per ora misterioso nella sua composizione e nelle sue finalità nazionali. Qui potrebbe trovare spazio mettendo in campo a Lucca il tosto sindaco di Viareggio Del Ghingaro, da sempre legato, anche a livello professionale, al Pd e alle sigle che lo precedono, ma oggi mal digerito dallo stesso Pd.

In realtà Del Ghingaro sembra ormai appartenere alla categoria degli “indipendenti” che “guardano” a sinistra, ma si tengono le mani libere. Atteggiamenti, frequentazioni, alleanze più o meno palesi anche recenti, vanno tutte in questa direzione.

Se dovesse fare capolino, direttamente o indirettamente, a Lucca sarebbe una “variabile indipendente” con effetti da tsunami.

I “vertici locali” del cdx non cavano un ragno dal buco. La preoccupazione per lo “particulare suo” prevale sulle prospettive politico/amministrative del proprio partito e della propria città, vissute come impegno fastidioso. Il loro problema non pare essere quello di vincere, ma quello di evitare la perdita di consenso personale o la nascita di qualche competitore interno magari intelligente e carismatico.

Ma è curioso che tutta la vicenda del cdx lucchese accada senza alcun intervento a sostegno di chiarezza e decisioni da parte dei vertici regionali di cdx che, blindati nelle eburnee torri fiorentine o romane o europee, non muovono paglia.

E dire che avrebbero motivo di muoverne tanta di paglia, visti i risultati delle Provinciali di domenica scorsa. È pur vero che l’Ente Provincia, morto e resuscitato, è una sorta di avatar quasi inutile, ma l’indicazione politica pervenuta è da allarme rosso:

Grosseto persa dal CDX. Lucca, Massa, Siena confermate dal CS. Al CDX resta Arezzo.

Per di più nella probabile (così stando le cose) affermazione del cs a Lucca, l’intera provincia sarebbe rossa con Pietrasanta unico baluardo bianco. Un capolavoro!

Se neanche questi segnali scuotono i vertici del CDX non so che altro ci voglia.

Come lo spiegheranno ai 96.109 (50,04%) elettori della provincia di Lucca che alle europee votarono per il cdx e ai 93.003 (50.39%) che lo rivotarono alle Regionali? E alla residua umanità ancora iscritta alla trimurti politica di cdx che ambiva a governare la Toscana intera?