Il centrodestra unito pronto ad accogliere di nuovo Mario Pardini qualora ci ripensi

giovedì, 30 dicembre 2021, 11:14

Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli

giovedì, 30 dicembre 2021, 10:51

"Lockdown per i no vax!". Il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro esce dal seminato e chiede il lockdown duro per i non vaccinati imputando a loro ogni colpa: da qui ai campi di contenimento il passo è davvero breve

mercoledì, 29 dicembre 2021, 16:57

I lucchesi sono a buon ragione soddisfatti del magistrale affresco su Lucca fatto dal divulgatore Alberto Angela. Nella puntata di martedì 28 dicembre del programma "Meraviglie - La penisola dei tesori" sono state descritte la storia e l'anima della città tramite un racconto coinvolgente e riprese aeree evocative

mercoledì, 29 dicembre 2021, 16:53

Solo per venerdì 31 dicembre la raccolta della carta per le utenze non domestiche del centro storico sarà anticipata al primo pomeriggio: i rifiuti dovranno essere esposti tra le 14 e le 15 e non, quindi, tra le 18 e le 19 come di consueto

mercoledì, 29 dicembre 2021, 16:51

"Stiamo valutando di presentare un esposto alla Corte dei Conti in merito alla vendita all'asta di una porzione della Manifattura: crediamo possano esserci i presupposti in merito ad un possibile danno erariale". Ad annunciarlo sono Remo Santini e Alessandro Di Vito

mercoledì, 29 dicembre 2021, 15:27

L'intervento è finanziato all'interno del Piano triennale delle opere pubbliche. Le successive fasi di progettazione saranno condivise con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara