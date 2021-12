Politica



Il consiglio comunale approva il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024

giovedì, 30 dicembre 2021, 23:05

di chiara grassini

Il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 è stato oggetto di discussione e approvazione della seduta di questo pomeriggio. L'assessore Francesco Raspini ha illustrato la pratica e spiegato che si tratta dell'ultimo piano del mandato dell'attuale amministrazione. Più nel dettaglio ha elencato gli investimenti programmati nei prossimi anni soffermandosi in modo particolare sul Pnrr, oggetto di discussione negli interventi a seguire. La palestra di San Lorenzo a Vaccoli, la realizzazione del nuovo palazzetto dello Sport, la palestra Bacchettoni e per la pugilistica, viabilità, asfaltature ed edilizia scolastica sono stati i temi trattati in apertura del consiglio comunale. Tra essi anche il cosiddetto progetto Pinqua che interessa i quartieri di San Concordio, Arancio e Ponte a Moriano.

L'asse suburbano, di cui 300 mila euro finanziati dal comune di Lucca e sette milioni dalla regione Toscana, vedrà l'inizio dei lavori nel 2023 con la suddivisione dei cantieri in due lotti: nord e sud. Un milione e mezzo invece vanno per il rifacimento di una nuova strada a Sant'Angelo e un milione per asfaltature ripartiti su tutto il triennio. Con le risorse del Pnrr sarà possibile realizzare asili nido, scuole e sistemare quelle già esistenti. Tre milioni di euro vanno al consolidamento sismico del mercato del Carmine di cui due milioni stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Investimenti di cinque milioni per il terminal bus definita "un'opera essenziale e strategica "dall'assessore Raspini. Illustrato il primo ordine del giorno interviene il consigliere Fabio Barsanti che chiede maggiori chiarimenti sulla manifattura, lo stadio e sull'edilizia scolastica. In modo particolare sulla scuola Pascoli e Paladini-Civitali.

Secondo Remo Santini il piano triennale presenta aspetti positivi soprattutto l'aumento di un milione di euro in merito alle asfaltature rispetto all'importo precedente.. Massimiliano Bindocci si dice contrario e non "approva il piano triennale". Barsanti torna sul tema manifattura e chiede con più precisione domande su "chi l'ha comprata quando è andata all'asta". E via dei Fossi quando riapre?

Dopo aver illustrato il piano triennale e ascoltato i consiglieri, Raspini risponde ai loro quesiti e l'assessore Ragghianti entra nello specifico per quanto riguarda la questione stadio. Si mette in votazione la proposta 197/2021: 20 favorevoli, uno contrario e quattro astenuti.

L'assessore Chiara Martini mostra i contenuti del documento unico di programmazione 2022-2024. Esso contiene la pianificazione di settore, il programma di bilancio aggiornato, l'analisi del contesto e i servizi che offre l'ente. Martini evidenzia quattro punti fondamentali: sostenibilità, persone in difficoltà ( tutela dei diritti, anziani, disabili, parità di genere, minoranze, formazione ecc),città che cresce e infine l'ente e i suoi uffici.

Si passa al terzo ordine del giorno. A parlare è l'assessore Giovanni Lemucchi che tra incertezze future, illustra il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2022-2024. Si apre la discussione prima di essere approvato. Interviene Valeria Giglioli che fa un quadro della situazione del sociale, settore di cui si occupa. Seguono Jacopo Massagli e Giovanni Minniti. La pratica 200/2021 va al voto: 19 favorevoli, nove contrari e un astenuto. Approvata.

Ultima discussione prima della chiusura della seduta: Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione 2020 e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 2021. L'assessore Lemucchi espone. Si tratta del passaggio da Ctt Nord a Autolinee toscane e riguarda il trasporto pubblico. Tale cambiamento risale al mese di novembre, mentre la compagnia Toscana Trasporti sarà messa in liquidazione. "Polo Energy", la società controllata dal comune di Lucca e da Lucca Holding è stata cancellata così come Lucca Holding progetti speciali che gestisce il piano di quartiere a Pontetetto.

E infine Lucca Riscossioni e Servizi. L'intento è "allargare la compagine del sociale al altri comuni" ha sottolineato Lemucchi. Per ultimo Lucca Crea. L'intento, ha sottolineato l'assessore, è quello di acquisire il marchio della manifestazione. Lo ha ribadito nel consiglio comunale di oggi pomeriggio così come nella commissione partecipata del 28 dicembre. La seduta si chiude con 21 favorevoli, quattro contrari e due astenuti.