Politica



Ilaria Vietina: "Tutta la mia concretezza per utilizzare al meglio i fondi del PNRR per Lucca"

mercoledì, 8 dicembre 2021, 17:26

La campagna di Ilaria Vietina Sindaco oggi ha pubblicato sui social la terza di una serie di "pillole" video che comprensivamente costituiranno una presentazione digitale del suo manifesto per le primarie del 19 dicembre.

"Oggi parliamo del PNRR, per il semplice fatto che una buona parte dei 200 miliardi messi a disposizione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza saranno a disposizione degli enti locali. Se verrò eletta sindaco mi impegno a lavorare assieme a tutti per poter costruire dei progetti di ampio respiro, che coinvolgano la sanità, quindi le case della salute, l'istruzione, dagli asili nido alle mense scolastiche, alle palestre delle scuole. E ancora elementi per la mobilità, per il trasporto che sia a dimensione del sostegno ecologico. E la digitalizzazione di tutti i servizi, di tutte le attività didattiche, incluso lo smartworking per i servizi ai cittadini e alle cittadine."

"Per gestire questi fondi a beneficio dei lucchesi e cogliere al meglio possibile l'opportunità, sarà necessario coordinare il lavoro dei tecnici del comune, i tempi a disposizione sono, come sappiamo, assai stretti. Vogliamo creare delle occasioni di corresponsabilità con i soggetti del territorio, le fondazioni, le associazioni di categoria, i sindacati, le imprese e gli investitori, in modo da creare un volano per l'economia. È questo il senso di "Lucca è un grande Noi".

Nell'ultima pillola video pubblicata si è parlato dell'impegno della candidata per promuovere la parità del genere, mentre nella prima si è spiegato come valorizzare la cultura lucchese.