In arrivo nove milioni di euro con Giacomo Puccini: piatto ricco mi ci ficco

martedì, 21 dicembre 2021, 20:05

Il sindaco di Lucca e presidente della Fondazione Giacomo Puccini, Alessandro Tambellini, plaude all’approvazione dell’emendamento alla Legge di Bilancio che destina 9 milioni e mezzo di euro alle celebrazioni del centenario di Puccini.

“L’approvazione dell’emendamento da parte della commissione bilancio del senato – dichiara Tambellini – che destina 9 milioni e mezzo di finanziamento per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini è un grande riconoscimento dell’altissimo valore culturale che la figura del Maestro riveste sullo scenario sia nazionale che mondiale e un sicuro viatico per il voto positivo da parte del Parlamento nel suo complesso. Un sentito ringraziamento va al senatore Andrea Marcucci, primo firmatario dell’emendamento e al senatore Riccardo Nencini: è infatti grazie alla loro attenzione e alla loro iniziativa che i territori della lucchesia e gli istituti culturali legati a Puccini avranno a disposizione questa grande opportunità di tutela e valorizzazione, in un’ottica sia culturale che di promozione turistica. 9 milioni e mezzo di risorse nei prossimi due anni – conclude il sindaco – porteranno d’altra parte nuovo lavoro e attività in maniera utilissima anche in chiave di ripartenza post pandemica. Anche per questo sarà dunque importante farci trovare pronti e uniti, per cogliere appieno le grandi opportunità che tutto questo comporta”.