Politica



Laboratori di Natale per bambinisabato 11 dicembre all'Orto botanico

mercoledì, 8 dicembre 2021, 17:37

Un modo per festeggiare il Natale, per stimolare l’attenzione verso le piante anche attraverso la fantasia e la creatività. Natale all’Orto: sabato 11 dicembre alle ore 11 e alle ore 16, presso la Casermetta San Regolo, l’Orto botanico e l’associazione A.Di.P.A. organizzano divertenti attività laboratoriali per creare alcune decorazioni natalizie utilizzando pigne, rametti, foglie che i partecipanti potranno raccogliere nell’Orto. Un’esperienza consigliata per bambini tra 6 e 10 anni che prevede una breve visita all’Orto botanico a cui seguiranno i laboratori nella Casermetta San Regolo. In caso di maltempo la parte in Orto verrà annullata mentre rimarranno confermati i laboratori al chiuso. Le prenotazioni sono aperte fino a esaurimento posti su piattaforma di booking e ticketing online del Comune di Lucca tutte le informazioni su www.ortobotanicodilucca.it tel: 0583 48090 e-mail: biglietteria@ortobotanicodilucca.it Segreteria Adipa tel: 327 1444420 e-mail: adipasedecentrale@gmail.com