Politica



Lega: "Il rapinatore spara, ma a pagare è la cassiera che inveisce contro di lui: roba da matti"

martedì, 7 dicembre 2021, 10:32

Il deputato della Lega, Donatella Legnaioli, esprime perplessità di fronte alla sentenza riguardo la rapina avvenuta in un supermarket di Pontetetto dove un malvivente sparò e la cassiera inveì contro di lui.



"Dal tribunale di Lucca una sentenza quantomeno paradossale - afferma -. Ad essere stato aggressivo non è stato il rapinatore a mano armata che le sparò, ma la cassiera di S.Giuliano Terme, dipendente del supermarket di Pontetto dov'è avvenuto il fatto, per aver inveito contro di lui. Per il giudice, è la donna ad aver provocato l'ira del malvivente a tal punto da premere il grilletto. E ora dovrà essere lei a pagare 6 mila euro di spese legali alla propria azienda. Roba da matti. Nel frattempo, del rapinatore nessuna traccia, mentre la vera vittima è finita all'ospedale con 200 pallini in corpo. Inutile poi stupirsi se i cittadini chiedono, a gran voce e da tempo, una riforma della giustizia".