Politica



Lega: "Primarie o tavolo, la scelta del candidato uscirà dal territorio"

sabato, 4 dicembre 2021, 18:33

Riccardo Cavirani e Salvadore Bartolomei della Lega intervengono in merito allo svolgimento dei lavori del tavolo politico per la scelta del candidato sindaco a Lucca.



"Intendiamo ribadire pubblicamente la posizione - esordiscono -. Siamo fermamente convinti della necessità di scegliere collegialmente un metodo democratico per l'individuazione del candidato unitario entro tempi decisamente brevi, al fine di consentire al candidato un periodo di tempo adeguato per proporre il proprio programma".



"La Lega - affermano - non è assolutamente disponibile a soluzioni che possano spostare l'asse decisionale a livelli sopra-territoriali e che permettano ad altri di decidere sul futuro dei comuni della nostra provincia, per evitare il ripetersi degli errori delle recenti elezioni amministrative, vedi Massarosa. Abbiamo inoltre chiesto, per agevolare la scelta, di ridurre da dieci a tre i nomi dei possibili candidati, ristringendo la scelta a Santini, Leone e Pardini".



"Se il tavolo territoriale fallirà nel suo compito - concludono -, tutti se ne dovranno prendere le responsabilità, e l'unico strumento che rimane sono le primarie".