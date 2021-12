Politica



Lia Quartapelle a Lucca con Ilaria Vietina per parlare di Pnrr e occupazione femminile

lunedì, 13 dicembre 2021, 13:26

Si svolgerà martedì 14 dicembre alle ore 17:30, a Lucca presso la Sala del Trono di Palazzo Ducale l'incontro dal titolo: "L'Europa, Lucca e il PNRR: Investendo nel nostro futuro".



Con la partecipazione dell'On. Lia Quartapelle, che interverrà assieme all'Assessora e candidata sindaca alle primarie del centrosinistra Ilaria Vietina e alla giornalista Silvia Toniolo.



Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta una vera e propria sfida per i singoli territori. Dal rilancio del tessuto socio-economico, alle infrastrutture fino agli investimenti per il lavoro femminile. I temi dell'incontro riguarderanno, oltre agli obiettivi e alle priorità del PNRR, il ruolo di Lucca e degli enti locali nella gestione del Piano e le strategie in esso contenute a sostegno dell'occupazione femminile e della parità di genere. Una bella occasione per confrontarsi sulle opportunità che le risorse del Pnrr potranno concretamente offrire allo sviluppo della nostra città.



Al termine dell'incontro, Ilaria Vietina propone di proseguire la serata con un'apericena presso il caffè "Plaza" in Piazza Napoleone, di fronte a Palazzo Ducale.



Come partecipare all'apericena:



posti limitati, Super Green Pass obbligatorio, è previsto un contributo di 15 euro e la prenotazione inviando un messaggio al numero 379 2868490, oppure scrivendo all'indirizzo luccaungrandenoi@gmail.com