Politica



Luca Leone: "Io candidato? Nel caso solo con tutto il centrodestra unito e adesso non lo è"

mercoledì, 15 dicembre 2021, 09:22

di aldo grandi

Luca Leone, potenziale candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative del 2021, è a casa quando lo raggiungiamo con una telefonata sul cellulare. Ha una lieve forma influenzale, ma accetta cortesemente di conversare su un tema sul quale, probabilmente, continuerebbe volentieri a restare in silenzio. Gli chiediamo a bruciapelo che cosa intende fare se, cioè, intende scendere davvero in pista e tentare di rovesciare l'attuale giunta di centrosinistra. La risposta è intelligente, nel senso che, dopo la premessa che nessuno lo ha ancora cercato ufficialmente, ma ha soltanto letto il proprio nome sui giornali, conferma la propria disponibilità a candidarsi ma solamente a certe condizioni: "Non posso ancora dire se accetterò o meno una eventuale investitura quale candidato unico del centrodestra. Dipende da alcuni fattori, primo dei quali l'unità di tutto il centrodestra che al momento tutto unito non è. Quindi mi pare prematura parlarne. Vedremo in futuro. Non escludo niente anche se, lo dico senza problemi, io sto bene dove sto, ho tanto da fare e posso vivere tranquillamente anche senza scendere in campo".