Lucca Civica: "Ringraziamo gli uffici del Comune per la visibilità su media nazionali"

mercoledì, 29 dicembre 2021, 16:57

I lucchesi sono a buon ragione soddisfatti del magistrale affresco su Lucca fatto dal divulgatore Alberto Angela. Nella puntata di martedì 28 dicembre del programma "Meraviglie - La penisola dei tesori" sono state descritte la storia e l'anima della città tramite un racconto coinvolgente e riprese aeree evocative.

Il gruppo consiliare di Lucca Civica (Claudio Cantini, Andrea Giovannelli, Teresa Leone, Jacopo Massagli, Gabriele Olivati):

Una città che per fascino è accostata ad altri centri più famosi come Firenze, Siena, Pisa, e rientra tra le mete assolutamente da vedere per chi viene in Toscana. Questa scoperta non è però venuta da sola, ma è il frutto di anni di impegno da parte di una pluralità di soggetti, in cui la struttura del Comune di Lucca svolge un ruolo di primo piano. Ci preme ringraziare in particolare un gruppo di lavoro, all'interno dell'Ufficio Turismo, coordinato dalla funzionaria Laura Goracci, che porta avanti, seguito dall'assessore Ragghianti e sulla base degli indirizzi dell'amministrazione comunale, un lavoro non sempre visibile, ma di fondamentale importanza, di cui iniziamo a cogliere i frutti. In questo momento di difficoltà per il turismo, è essenziale mantenere la visibilità e l'attenzione da parte del grande pubblico.

E su questo fronte Lucca non si è mai fermata, mantenendo rapporti con riviste specializzate e curando le relazioni con reti televisive. Il culmine nel 2021 è stato l'organizzazione, assieme alla Regione Toscana, della rassegna Buy Tuscany il 19 e 20 ottobre 2021, che ha portato circa 200 operatori turistici da tutto il mondo. La soddisfacente ribalta di Lucca non deve, però, indurre ad accontentarci nel ricordo di glorie passate. L'approccio vincente, da mantenere e sviluppare, è quindi quello di continuare a fare rete tra enti e associazioni, valorizzando sempre più la nostra città e la nostra Provincia.