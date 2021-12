"Lucca è un grande noi" si confronta con Lia Quartapelle a Palazzo Ducale

Altri articoli in Politica

mercoledì, 15 dicembre 2021, 15:25

La campagna di Ilaria Vietina sindaco oggi ha ringraziato l'On. Lia Quartapelle, deputata Pd dal 2013 e capogruppo in commissione Esteri, per la sua visita a Lucca a sostegno di Ilaria Vietina

mercoledì, 15 dicembre 2021, 09:36

Mario Pardini non ci sta a quello che definisce, ormai, un teatrino con un copione già scritto da tempo. Per questo, qualora la proposta delle primarie non venga accettata dal centrodestra, toglierà il disturbo

mercoledì, 15 dicembre 2021, 09:22

Fino ad oggi è sempre stato in silenzio, senza disturbare e senza pretendere o spiegare. Oggi, sia pure in maniera informale, Luca Leone ammette di non escludere la propria candidatura, ma di star bene anche così e di essere disposto scendere in campo soltanto a certe condizioni

martedì, 14 dicembre 2021, 22:31

Il Movimento Nazionale - La Rete dei Patrioti, in tutta la Toscana, così come nel resto d'Italia, vuole richiamare alla realtà Governo e Parlamento che vivono in una distopia fatta di QR code e certificazioni

martedì, 14 dicembre 2021, 18:32

Davide Giri, connazionale ucciso a N.Y., Roberto Malaspina, connazionale ferito a N.Y. entrambi da Vincent Pickney, cittadino USA, di pelle nera, con 16 condanne a carico dal 2012, membro della gang Newyorkese Every body Killa (“uccidete tutti”), che fa del razzismo la sua missione principale: accoppare indiscriminatamente bianchi e asiatici

martedì, 14 dicembre 2021, 18:21

"Ci sono troppe incognite, mai chiarite dall'amministrazione Tambellini, sui contenziosi relativi ai cantieri dei progetti Piuss riguardanti la parte nord dell'ex Manifattura e la ex caserma Lorenzini e l'opposizione vuole vederci chiaro, anche perché i costi degli stessi possono condizionare gli equilibri di bilancio della prossima amministrazione"