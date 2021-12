Politica



Lucca è una città dell'apprendimento permanente

martedì, 14 dicembre 2021, 18:13

Lucca è una città dell'apprendimento permanente: dopo il riconoscimento nel 2020 di learning city UNESCO - una rete di 230 città in 64 paesi del mondo - il Comune di Lucca ha realizzato, come fondamentale tappa di questo percorso, un patto di collaborazione siglato con tutti i protagonisti del territorio comunale che si sono proposti e impegnati a promuovere alcune attività e iniziative per sviluppare l'apprendimento permanente. Sono oltre 120 i soggetti che hanno aderito. Per fornire ai cittadini uno strumento pratico di orientamento e per sostenere il progetto, l'amministrazione comunale ha dato vita a una mappa interattiva on line e ha organizzato un corso di formazione dedicato.

Le nuove iniziative sono state presentate questa mattina dall'assessora alle politiche formative Ilaria Vietina assieme a Rossana Caselli di Labsus, Andrea Nannini, Angelica Di Biase dell'Università di Firenze, Miriam Iacopi e Francesco Agostini del Comune di Lucca. La mappa interattiva è consultabile sul SIT - sistema informativo territoriale - del Comune di Lucca all'indirizzo https://sit.comune.lucca.it/portal/home/ e fotografa tutte le realtà del territorio comunale che si occupano di formazione permanente che hanno aderito al patto di Lucca Learnig City.

"Si tratta di un portale georeferenziato che consente alle cittadine e ai cittadii di trovare sul territorio informazioni e un link diretto a chi organizza attività formative a tutti i livelli e in tutti gli ambiti – afferma l'assessora Vietina – il sistema è inoltre interrogabile con più griglie di ricerca e sarà continuamente implementato e aggiornato per fotografare la rete locale che è alla base del riconoscimento a Lucca, da parte dell'Unesco, di Learnig City.

Inoltre grazie a a Labsus, con il corso 'Scuola di cittadinanza e di comunità', formeremo un gruppo di animatori di cittadinanza e di comunità che lavoreranno per la diffusione di collaborazioni fra i soggetti suo temi della formazione permanente".

L'Associazione Labsus - Laboratorio per la Sussidiarietà ha accompagnato il percorso di stesura del patto dall'ottobre 2020 sino alla firma avvenuta nel 2021 e oggi, con il Comune di Lucca, promuove una specifica attività formativa partendo dal presupposto di partenza del patto Lucca learning city: il cambiamento inizia dai cittadini. Il corso "A scuola di cittadinanza e di comunità" prevede sette incontri dedicati all'ambiente, beni comuni, comunità, apprendimento e patti di collaborazione. Potranno iscriversi tutti i cittadini in forma completamente gratuita. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione e saranno indicate le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi. L'attività di formazione, è rivolta a dipendenti pubblici, firmatari dei patti di collaborazione, insegnanti, studenti, cittadini singoli o associati.

L' Evento di presentazione del corso si svolgerà giovedì 16 dicembre dalle ore 17 alle 19 con questi temi. "Obiettivi della learning city e ruolo degli "Animatori di Comunità e Cittadinanza", "Cambiamenti climatici, sostenibilità ambientale e patti per la cura dei beni comuni" e vedrà la partecipazione di Gregorio Arena, presidente emerito di Labsus. L'incontro potrà essere seguito sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/luccalearningcity e sul Canale YouTube del Comune di Lucca. Per informazioni e iscrizioni luccalearningcity@comune.lucca.it Miriam Iacopi 0583 445714.