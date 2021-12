Politica



Lucca in Azione Under 30: "Aule container, la scadenze non siano promesse elettorali"

lunedì, 20 dicembre 2021, 14:46

A seguito dell'incontro tra Luca Menesini e il consiglio d'istituto dell'ISI Machiavelli riguardo le ormai note aule container che da tempo ospitano gli studenti del liceo delle scienze umane, anche Lucca in Azione Under 30 dice la sua su questo annoso problema che da tempo compromette tanto la quotidianità quanto l'istruzione di centinaia di ragazzi lucchesi.

"Finalmente dopo il nostro intervento la provincia ha trovato il tempo di incontrare il consiglio d’istituto dell’ISI Machiavelli - così inizia la nota firmata da Pietro Tognelli, coordinatore provinciale di Lucca in Azione Under 30 -. Il presidente Menesini si è impegnato a effettuare i lavori nei container onde evitare infiltrazioni d’acqua e rumori causati dalle precipitazioni."

"Tali problematiche però sussistono già da 4 lunghi anni, ossia dall’inizio dell’era 'container' e, nonostante un susseguirsi di reclami da parte di studenti e professori, niente fino ad ora è stato fatto o programmato. Purtroppo questi interventi verranno probabilmente effettuati solo su alcuni prefabbricati, dato che per il momento nè Menesini nè l’architetto della provincia Lazzari danno conferme sui lavori per quanto riguarda i container che ospitano gli studenti del Civitali" afferma il coordinatore Tognelli.

"Finalmente sono state date alcune, a parer nostro improbabili scadenze. Menesini ha infatti dichiarato che entro fine gennaio 2022 inizieranno i lavori di ristrutturazione della scuola in via San Nicolao, 'concedendo' quindi agli alunni di rientrare nella loro sede già a settembre 2023" - dubbioso il tono dei giovani calendiani riguardo le affermazioni di Menesini, che vanno ad aggiungersi alle molte promesse fatte negli anni sui lavori nella scuola del centro città da tempo non agibile.

"Oltre a ciò ha ufficializzato l’arrivo entro febbraio di altri due nuovi moduli prefabbricati che sarebbero però dovuti arrivare a fine ottobre scorso. Nonostante noi crediamo che queste date siano, come purtroppo si è sempre visto, difficili da rispettare - ribadisce Lucca in Azione Under 30 - cerchiamo per ora di credere a tali parole, sperando non si perdano nel corso delle promesse elettorali come ormai avviene da 4 anni a questa parte."