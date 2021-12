Politica



Lucca, una città nella quale si scelga di restare: sviluppo, innovazione e infrastrutture

martedì, 14 dicembre 2021, 18:09

"Lucca, una città nella quale si scelga di restare, perché qui ci sarà tutto quello che serve e che si sogna per restare". Sono le parole di Francesco Raspini, candidato alle primarie del centrosinistra di domenica 19 dicembre (si vota dalle 8 alle 21), che presenta così la quinta delle sette idee programmatiche per la Lucca futura.

"Sviluppo, innovazione e infrastrutture - spiega Raspini -, questo un altro tema centrale del programma. Lavoreremo per costruire una città sia terra di innovazione, dove l'amministrazione comunale sia alleata delle imprese, piccole e grandi, che scelgono di investire e crescere sul territorio. Una città creativa, digitale, alla portata dei sogni e degli obiettivi di domani".

"Nei prossimi 10 anni - continua Raspini - avremo infatti la possibilità di utilizzare le risorse che arriveranno anche grazie al Piano nazionale ripresa e resilienza per migliorare Lucca: per renderla più moderna, per aprirla all'innovazione e allo sviluppo, per metterla sempre più in connessione con ciò che di bello accade nel mondo. Così si costruisce una città in cui sia possibile restare. Una città dalla quale andarsene per arricchire il proprio bagaglio sia una scelta e mai più una necessità o un obbligo. L'abbiamo definita la città delle opportunità, dove con il lavoro, con i progetti, con le risorse e con l'aiuto dei cittadini sia possibile far accadere le cose. Questa è la strada da seguire per creare a Lucca un polo capace di attrarre persone e investimenti, imprese e lavoro, occupazione e sviluppo, con un occhio di riguardo ai giovani e alle donne".

"Una strada - conclude Francesco Raspini - che passa anche dalla necessità di realizzare o completare le infrastrutture che servono per connettere Lucca alle realtà più importanti del Paese. La nostra città merita di stare al centro degli scambi e delle comunicazioni, per diventare uno snodo imprescindibile per la Toscana tutta e per l'Italia. Insieme possiamo farlo".

Francesco Raspini sta intanto continuando la sua campagna elettorale sul territorio in mezzo alle persone. Chiunque desideri organizzare un'iniziativa o un incontro o voglia inviare un proprio contributo rispetto al programma può scrivere al numero Whatsapp 333.7810947.

Si ricorda inoltre che alle primarie del centrosinistra in programma domenica 19 dicembre, dalle 8 alle 21, tutti possono votare, dai 16 anni (compiuti) in su: per votare non è necessario essere iscritti a un partito politico. Per sapere dove votare, clicca qui: https://www.facebook.com/105731257819795/posts/464750905251160/.