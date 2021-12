Politica



Mario Pardini abbandona il tavolo del centrodestra: "Stanco di essere preso in giro"

venerdì, 24 dicembre 2021, 09:06

di aldo grandi

Francesco Raspini godrà come un riccio ammesso e non concesso che i ricci siano, come dicono, animali capaci di godere all'infinito. Certo è che, però, la notizia dell'abbandono del tavolo del centrodestra da parte di Mario Pardini, avvenuto ieri sera appena iniziata la riunione con le altre forze politiche di opposizione, non potrà fargli dispiacere né, tantomeno, nuocergli.

Il fondatore di Lucca 2032 sceso in campo nella illusione e convinzione di poter essere fonte di unità in un centrodestra diviso, ha, finalmente, aperto gli occhi. Noi, del resto, lo avevamo sempre avvertito e già a giugno 2021 scrivevamo in un articolo - Mario Pardini 'convocato' al tavolo del centrodestra: invito a cena con delitto - https://www.lagazzettadilucca.it/politica/2021/06/mario-pardini-convocato-al-tavolo-del-centrodestra-invito-a-cena-con-delitto/

Sarà contento anche il professor Marcello Pera che, ultimamente, aveva criticato quello che tutti definiscono sia il suo pupillo per non essersi ancora alzato dal tavolo sbattendo la porta. E' successo ieri sera, in ritardo sicuramente, ma meglio tardi che mai. La serata era cominciata molto male con all'ordine del giorno la proposta che aveva fatto Remo Santini di fare, lui e Pardini, un passo indietro lasciando, così, via libera al terzo potenziale candidato, Luca Leone, in quota Lega e non solo. Mario Pardini, però, ha subito detto che lui non ci stava e si è visto domandare il motivo. Come se ce ne fosse il bisogno.

"Io mi sono alzato e sono venuto via - spiega questa mattina Pardini - Basta essere presi in giro. Lei direttore lo aveva già scritto a giugno, ma io non volevo crederci e ho accettato il confronto, ma mi sono accorto che il mio nome non è mai stato preso in considerazione mentre altri sono stati chiamati in causa. Allora ho compreso, progressivamente, che non mi si voleva come candidato, che non piacevo ad alcune forze politiche a cominciare dalle liste civiche e da Forza Italia e dalla lega, quest'ultima incredibilmente capace di un voltafaccia incomprensibile nei miei confronti. Io non sono ipocrita. Ieri sera mi è stato chiesto perché non facessi un passo indietro come Santini lasciando via libera a Leone. Io non ho nessun pregiudizio verso chicchessia, ma non posso accettare quello che non voglio accettare né che le persone che mi hanno sostenuto in questo cammino chiedevano. La cosa che mi ha dato più fastidio è vedere come fosse già tutto scritto da tempo. Non mi volevano come candidato perché, probabilmente, sono lontano dai partiti e dalle loro consorterie. Ecco, adesso ho tolto il disturbo così saranno liberi di scegliere chi vogliono".

Che cosa farà, adesso, Mario Pardini?

"Intanto trascorrerò le feste in famiglia, poi vedremo. Ritirarmi? E perché dovrei? Il fatto che il centrodestra non mi voglia come candidato unico non mi impedisce di guardarmi intorno e, poi, decidere".

Patata bollente per il centrodestra e per quei partiti e forze politiche che, a seguito dei loro personalismi, hanno devastato una possibile vittoria. Ma il Salvini e la Montemagni, cosa hanno da dire? Non volevano che Lucca vincesse a tutti i costi? Già, ma la Lega, adesso, è troppo impegnata a dare, con Draghi e il Governo, la caccia a chi non è vaccinato.

A proposito: verrebbe da dire che, ormai, non ci resta altro che sperare in Andrea Colombini... che, a quanto pare, potrebbe prendere in considerazione l'idea di candidarsi.