Parco giochi al Caffè delle Mura, Barsanti torna all'attacco

Altri articoli in Politica

venerdì, 3 dicembre 2021, 20:48

Anche Buona Destra si esprime sulle recenti vendite del lotto sud dell'ex manifattura tabacchi e dell'ex guarda di finanza, edifici storici del centro lucchese, adesso in mano ad una azienda pistoiese dopo la recente asta voluta dall'amministrazione Tambellini

venerdì, 3 dicembre 2021, 19:06

Dopo i recenti sviluppi ed i problemi che anno dopo anno non fanno che aumentare, Azione Lucca Under30 torna sulla questione delle aule-container nei pressi del Campo di Marte attraverso le parole del coordinatore provinciale Pietro Paradossi Tognelli

venerdì, 3 dicembre 2021, 16:40

Dopo aver annunciato una nuova manifestazione a livello nazionale per il No Draghi Day di domani, sabato 4 dicembre, Potere al Popolo! dice la sua sulle recenti strategie dell'attuale governo e sulle condizioni, in costante peggioramento dall'inizio della pandemia, che devono affrontare i lavoratori e i cittadini delle fasce più...

venerdì, 3 dicembre 2021, 16:35

A seguito delle recenti proteste studentesche avvenute tanto a Lucca quanto a Pietrasanta, organizzate spontaneamente e poi sciolte con l'intervento delle forze dell'ordine, anche la federazione Lucca e Versilia del Partito Comunista Italiano si pronuncia sullo stato drammatico in cui versano alcune realtà scolastiche del nostro territorio

venerdì, 3 dicembre 2021, 14:28

Così l’associazione Sinistra con, in merito alle ultime dichiarazioni del consigliere comunale di minoranza del Movimento 5 Stelle di Lucca, Massimiliano Bindocci

venerdì, 3 dicembre 2021, 14:15

Lo annuncia il comitato organizzatore e di garanzia delle primarie dopo aver verificato la correttezza e la completezza della documentazione presentata