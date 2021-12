Politica



Pardini pronto a staccare la spina: "O primarie o me ne vado"

mercoledì, 15 dicembre 2021, 09:36

di aldo grandi

Una commedia o un dramma? Ovviamente politicamente parlando. Mario Pardini, fondatore e leader di Lucca 2032 non ha dubbi: secondo lui il tavolo del centrodestra sta portando avanti una situazione di instabilità-stabilità che non solo non fa bene, ma confonde anche le idee quando, al contrario, queste sono già abbastanza evidenti. Mario Pardini sarebbe convinto che il suo nome come candidato unico del centrodestra lucchese alle prossime elezioni amministrative ha, da sempre e di fatto, incontrato un veto da parte di alcune forze politiche e che non c'è verso di rimuoverlo. Ciònonostante ritiene che sia giusto andare avanti nel tentativo di trovare quella unità indispensabile per cercare di arrivare a palazzo dei Bradipi dopo dieci anni di dominio postcomunista. Per farlo correttamente e nel pieno rispetto della democrazia e dei cittadini di Lucca, bisogna tuttavia rivolgersi alle primarie di coalizione. Un'idea, questa, che Pardini ha da tempo immemore, ma che si è rinforzata a mano a mano che, a suo avviso, la scelta sembrava essere già stata fatta a dispetto di ogni possibilità di mutamento.

Primarie o morte quindi? Assolutamente no, morte, nel caso non ci dovessero essere, per quanto riguarda la posizione di Pardini nel centrodestra perché è evidente che se non saranno accettate, abbandonerà il tavolo sin dalla prossima riunione già fissata entro la fine di questa settimana.

La sensazione è che il candidato di Lucca 2032 stia volgendo lo sguardo verso altri lidi poiché ha percepito, netta e non solo da ora, la sensazione di non essere gradito ad alcune delle altre forze politiche della coalizione, Forza Italia, Difendere Lucca, SìAmo Lucca e Lega in testa. In particolare, a quanto si vocifera, la delusione maggiore gliel'avrebbe inferta la Lega dalla quale si aspettava un appoggio decisamente espresso e manifesto dopo i trascorsi delle sue esposizioni con Salvini e Ceccardi che gli costarono, è bene ricordarlo, la presidenza di Lucca Crea.