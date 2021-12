Politica



Pardini smentisce, Grandi conferma: botta e risposta tra il candidato di Lucca 2032 e il direttore

mercoledì, 1 dicembre 2021, 16:11

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa richiesta pervenutaci da Mario Pardini, candidato a sindaco per Lucca 2032 alla quale, però, rispondiamo immediatamente:

Gentile Direttore,

in merito al titolo dell'articolo apparso sul suo giornale "Centrodestra alla resa dei conti, per chi (non) suona la campana: Pardini pronto a rinunciare alla candidatura", ci tengo a smentire di essere pronto a rinunciare alla candidatura.

Cordiali saluti.



Risponde Aldo Grandi:

Caro Pardini ha fatto bene a specificare che la smentita si riferiva al titolo, forse, per lei e non solo, troppo brutale. Sull'articolo, invece, vedo che non ha niente da dire. A questo punto, però, le confermo che il titolo corrisponde in tutto e per tutto all'articolo medesimo.

Mi scusi, ma è vero o non è vero che se il centrodestra dovesse optare per un altro candidato al suo posto lei toglierebbe il disturbo nel senso, preciso, che non si candiderebbe più come sindaco? Non ha spiegato lei stesso che qualora il centrodestra non dovesse convergere sl suo nome sarebbe perfettamente inutile, per lei, scendere in pista? A meno che lei non intenda scendere in pista come candidato, ad esempio, di Giorgio Del Ghingaro e della sua lista civica eventuale, ma tale ipotesi ci sembra così peregrina che nemmeno la prendiamo in considerazione.

Lei è sceso in campo per unire il centrodestra, non per dividerlo e se non dovesse essere approvato il suo nome, arrivederci a tutti. Niente candidatura da solo per prendersi qualche voto e nulla più. E' questo che lei ha sempre detto: è così o no?

Noi non abbiamo dubbi che sia così.